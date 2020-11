Három gól is esett a 90. perc után

2016 márciusában győzött utoljára a Csongrád ellen a Szentesi Kinizsi: a múlt hétvégén lejátszott rangadóra viszont bizonyára sokáig emlékeznek majd a drukkerek, hiszen a 93. percben hiába egyenlített a Csongrád, mégis a szomszédvár örülhetett a három pontnak.

Óriási fordulatokat és vendégsikert hozott az észak-csongrádi rangadó, amely bár többször úgy tűnt, eldőlt, a 95. percben érkezett az utolsó csattanó: a hazaiak 93. percben esett góljukkal egyenlítettek, azonban a Szentes harmadik találatára már nem érkezett válasz, így a vendégek 2016. március 5-e után (amikor hazai pályán 2–1-re nyertek, egyébként szintén hátrányból fordítva) először ün­­nepelhettek győzelmet az örök rivális, szomszédvár Csongrád ellenében.

– Ezen a meccsen nem számít a tabellán elfoglalt helyezés. Kupameccsként fogtuk fel ezt a mérkőzést, és a Szentes ugyan uralta a játékot a meccs nagy részében, de a döntetlent igazságosabbnak éreztem volna. Néma csönd volt az öltözőben a lefújás után – kezdte Borda Szilárd, aki a meccs elején vezetést szerzett a Csongrádnak. – Többre vagyunk képesek, viszont abszolút nincs szerencsénk ebben a fél­­évben. Tudtuk, hogy nehéz őszünk lesz, de ha csak egy kicsi szerencsénk is lett volna, előrébb állnánk. Félek, hogy kicsit visszafog bennünket ez a meccs, de annak a csapatnak van szerencséje, aki többet tesz érte hétközben, ebben nem vagyok biztos, hogy mi megtettük ezt – tette hozzá a csongrádi játékos.

A Csongrád így maradt sereghajtó, de mint Borda Szilárd is rámutatott, legutóbb az UTC ellen 21 éves átlagéletkorú csapattal léptek pályára. – A fiatalok sok tapasztalatot szerezhetnek, ebből szeretnénk építkezni, néhány év múlva egy jó Csongrádot láthatunk a pályán.

A győztes gól különösen érd­­ekes volt Bertók Gábor számára, aki csongrádi nevelésű játékosként döntötte el a derbit a 95. percben.

– Nem találtuk a játékunkat, sokat kapkodtunk, mély is volt a pálya talaja az eső miatt. A Csongrád vezetése után még nehezebb dolgunk volt, kevesebb területünk maradt. A szünetben Koncz Zsolt rendbe rakta a fejeket, úgy érzem, ez hatással volt ránk, mert másképp is jöttünk ki a folytatásra. A Csongrád talán elfáradt a 60. perc után, onnantól kezdve még jobban mi irányítottuk a játékot – emlékezett vissza a szentesi győztes gólt szerző játékos.

– A végén egy sérülés miatt még több lett a hosszabbítás. Bartucz Peti beívelését próbáltam visszafejelni, jól sikerült, mert a kapufa mellett kötött ki. Nem is tudom, éltem-e át valaha ilyen öt percet, mint ami Csongrádon zajlott, hihetetlen érzés volt. Kondícióban bírjuk, ha nem is játszunk jól, akkor is megteszünk mindent a sikerért. Ez így volt most is, az őszi szezonban most találtuk a legkevésbé a játékunkat, és mégis nyertünk, nagy fegyvertény ez a győzelem – nyilatkozta Bertók Gábor.