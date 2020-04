Kanyóék ráérnek

A wimbledoni tenisztorna törlése után egy nappal az ATP és a WTA a teljes füves pályás szezont kihúzta a versenynaptárból, így leghamarabb július 13-tól folytatódhat a nemzetközi te­niszidény.

A férfi tornákat szervező ATP, illetve a női sorozatot le­bonyolító WTA honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint a férfiak biztosan nem lépnek pályára júniusban s-Herto­genboschban, Stuttgartban, a londoni Queen’s Clubban, Halléban, Mallorcán és Eastbourne-ben, míg a nők nem gyűjthetnek pontokat s-Hertogenboschban, Nottinghamben, Birminghamben, Berlinben, Eastbourne-ben és Bad Homburgban.

A tokiói olimpia jövő nyárra halasztása után a világjátékok szervezői bejelentették: az eredetileg 2021. július 15. és 25. között kitűzött eseményt egy évvel elhalasztják, és 2022. július 7. és 17. között rendezik meg az egyesült államokbeli Birminghamben. Az eseményen 33 sportág nem olimpiai számai képviselői szerepelnek, több mint 100 országból összesen mintegy 3600 sportoló vesz részt a megméretésen.

– Bölcs döntés, hiszen rá­­érünk. Így legalább a fiatalabb versenyzőinknek még több esélye nyílhat a kvalifikációra – reagált a világjátékok halasztására Kanyó Dénes, a Muréna Szegedi Úszó- és Búvárklub ve­­zetőedzője.

Az FC Barcelona után a spanyol labdarúgó-bajnokság élcsapatai közé tartozó Atlético Madridnál is 70 százalékkal csökkentették a játékosok és az edzői stáb tagjainak fizetését a járvány idejére.

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) azzal számol, hogy júliusban folytatódhatnak a nemzeti bajnokságok, és ha ez így lesz, a nyári hónapokban be is lehet fejezni a soroza­tokat. Az UEFA csütörtökön küldte szét tagszövetségeinek az iránymutatásról szóló levelet, amely ahhoz az alapelvhez igyekszik tartani magát, hogy a sorrend mindenhol a pályán elért eredmények alapján alakuljon ki. A folytatás szorgalma­zásában egyetért az európai klubok szö­­vetsége (ECA) és az európai ligák szervezete (EL) is.

A francia sportminiszter szavait cáfolva Christian Prudhomme, a Tour de France országúti kerékpáros körverseny igazgatója kijelentette, hogy „zárt kapus” biztosan nem lesz az idei viadal.

A világ első számú körversenye június 27. és július 12. között lenne, Prudhomme pe­­dig – az insidethegames.biz híre szerint – nagyon bízik benne, hogy meg tudják rendezni a Tourt. Mindehhez hozzátette, hogy természetesen a járványhelyzet határozza meg a lehetőségeiket, és a legfonto­sabb az emberek egészsége, ugyanakkor semmi mást nem kíván, csak azt, hogy a nyáron megtarthassák a legendás, há­­romhetes eseményt.

– Nem a Tour de France miatt szeretném, ez jóval többről szól, mert ha nem tudjuk megrendezni a versenyt, az azt je­­lenti, hogy az ország még akkor is katasztrofális állapot­ban lesz, márpedig nagyon re­méljük, hogy ez nem így lesz – érvelt Prudhomme.