40 millió forint működési támogatást osztanak

A sportbizottság tegnapi ülésén elfogadták az idei támogatási összegeket: az előterjesztés alapján a sportegyesületek működési támogatására 40 milliós keretet oszt szét majd a szegedi önkormányzat, míg az utánpótlás-nevelési feladatokra 7,5 millió forint jut.

Ezen túl rendezvényekre 5 milliós keretre pályázhatnak a klubok – mint azt a bizottság elnöke, Ménesi Imre elmondta, az ő kérése volt, hogy legalább egy kérelmet minden egyesület nyújtson be, és ne alanyi jogon kapjon valaki támogatást.

Joób Márton városi sporttanácsnok hozzátette, a soron következő bizottsági ülésen döntenek majd a támogatási összegekről, valamint megjegyezte, a kiemelt sportegyesületek támogatásáról már korábban a közgyűlés döntött: a Szegedi TE tekézői, a szegedi női vízilabdázók és a Szegedi Vízisport Egyesület kajak-kenusainak támogatása tehát külön részt képvisel.

A tanácsnok kitért rá, bár általában tavasszal pénzhez jutnak már a klubok, most a járványhelyzet miatt ez tolódik, ugyanakkor azon vannak, hogy nyáron mindenki megkapja a támogatást.

Az ülésen bemutatkozhatott a Szegedi Sport és Fürdők Kft. új ügyvezetője is: a jogász végzettségű Nagy Katalin a tagoknak elmondta, számára elsősorban gazdasági társaság az önkormányzati cég, ennek mentén is kívánja azt vezetni. Hozzátette, a polgármester által felé tolmácsolt iránymutatások és utasítások is vezetik ebben.