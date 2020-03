Még időben hazajöhetett

Az utóbbi napokban rohamosan növekszik a koronavírus-járvány fertőzöttjeinek száma Spanyolországban: a Joventut Badalonában kosárlabdázó Maronka Zsombor ügyében gyorsan lépett a klub. A szegedi kosaras számára nem újdonság a távoktatás.

– Nagyon váratlan volt az egész: szerda este a hétvégén esedékes meccsre készültünk. Csütörtökön ért el hozzánk a hír, aznap este is képlékeny volt minden. Pénteken a felnőttcsapattal edzettem, hiszen addigra az utánpótlás-bajnokságokat már szüneteltették, majd az utánpótlás-vezető kö­­zölte velem, hogy minden külföldi játékost hazaküldenek, így rohantam is pakolni – mondta lapunknak Maronka Zsombor, a Joventut Badalona kosárlabdázója, aki a klub gyors intézkedésének köszönhe­tően már múlt pénteken itthon volt Szegeden, így mielőtt igazán komolyra fordult volna a helyzet, elhagyhatta Ibériát.

Zsombor a negyedik szezonját tölthette a patinás spanyol klubnál, az idei szezonra való felkészülést már a felnőttekkel kezdte. Mint mondta, a járványhelyzetből nem sokat észleltek a mindennapok során.

– Talán nem is vettük annyira komolyan eleinte, hétfőn, kedden és szerdán ugyanúgy edzettünk. A visszaútra szóló jegyet még nem kaptunk, hiszen nem tudni, mikor javul majd a helyzet. Április második hetéig felfüggesztették a bajnokságokat Spanyolországban is, ha a csapat elkezd edzeni, akkor mi is visszamegyünk.

Az itthonlét alatt egyéni ed­­zésterv alapján készülhet az irányító-bedobó poszton szereplő kosaras. A Deák Ferenc Gimnázium tanulója számára a távoktatás ugyanúgy, ugyanazokkal a tanárokkal zajlik – csak most nem Badalonából, hanem mindössze néhány utcányi távolságból, hiszen Magyarországon is ilyen formában megy az oktatás.

Várhatóan az országos bajnokságot sem fejezik be, ez mindenképpen nagy veszteség lenne számára. A fontosabb nemzetközi tornákat lejátszották, így már a spanyol bajnokságra koncentrálhatnának.

– Növekedési fájdalmak mi­­att több meccset is kihagytam, fizikálisan és mentálisan is azonban magabiztosabbnak érzem magam, ebből a szempontból hasznos szezonom volt – zárta Maronka Zsombor.