Meghívót kapott a magyar felnőttválogatottba Bartalis Barbara

Egy lépéssel közelebb került gyerekkori álmához Bartalis Barbara. A St. Mihály csíkszeredai játékosa mindig is szeretett volna a magyar felnőttválogatott tagja lenni, most pedig érkezett is a behívó: Markó Edina szövetségi kapitány számít rá a háromnapos összetartás során.

Az álmok azért vannak, hogy valóra váljanak – Bartalis Barbara pedig most egyre közelebb kerül ahhoz, amit élete nagy álmának tart. A St. Mihály játékosa is ott van ugyanis a magyar női labdarúgó-válogatott tegnap kezdődött, háromnapos összetartásán. – Nagyon örültem, amikor érkezett a meghívó. Igyekszem úgy teljesíteni, hogy ne csak egyszeri alkalom legyen, hanem később is számítsanak rám – mondta érdeklődésünkre. A lányok a három nap során különböző felméréseken és edzéseken vesznek részt, a programot pedig egy, az U19-es válogatott elleni gyakorló meccs teszi teljessé. A Csíkszeredából származó védő pályafutása során játszott a különböző román korosztályos válogatottakban, így igényelt egy kis papírmunkát, hogy számíthassanak rá a magyar nemzeti csapatban, de az adminisztratív okok elhárultak. – Amióta Svédországból Szegedre ideigazoltam, szerettem volna az A válogatotthoz kerülni. Keményen készültem egész ősszel, és bíztam abban, hogy eljön majd az én időm, és jön majd a meghívó, szerencsére megérte az erőfeszítés és a kitartás, de ez csak még több munkára ösztönöz a továbbiakban – tette hozzá. A St. Mihály hat pontot gyűjtött az NB I őszi idénye során, amivel az utolsó előtti, hetedik helyről várhatja a tavaszi folytatást. Ez ugyanúgy osztályozót jelentene, mint az előző végén, amit sikerrel vívott meg a csapat, ám nem szeretne újra ebbe a helyzetbe kerülni – így a szegediek célja nem más, mint hogy kiharcolják az egyenes ágon való bennmaradást. – Voltak olyan meccsek, amelyek jobban alakulhattak volna, jó pár pontot a pályán hagytunk. Ha sikerül elvégeznünk télen azt a munkát, amit elterveztünk, és minden rendben lesz, akkor úgy gondolom, tavasszal sikerül ezeket a pontokat begyűjtenünk, sikerül elérni céljainkat – mondta az idény folytatásáról. A fiatal védő tavaly érkezett a szegediekhez, azóta pedig minden bajnokin kezdőként lépett pályára a csapatban. – Jól érzem magam a St. Mihálynál. Számomra a csapatom mindig egy második család, már csak azért is, mert a vér szerinti családom távol van tőlem, így mindig otthonomként tekintek a csapatomra. Az ünnepek alatt egy teljes hónapot tölthettem az otthoniakkal, így szerencsére fel tudtam töltődni. Jól indult az év, hiszen kipihentem magam, és érkezett a meghívó is – zárta Bartalis Barbara.