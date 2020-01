Megkezdődött a 18. BB Mentor-kupa nemzetközi tekeverseny

Pénteken a selejtező első napjával megkezdődött az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a 18. BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás egyéni világranglista-verseny, amely egyben második alkalommal szenior és U23-as viadal is.

Az igaz, hogy a 18. BB Mentor-kupa WNBA-NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni teke világranglista-verseny, egyben második alkalommal szenior és U23-as viadal csúcspontja a jövő hétvégére esik, de azért akik már pénteken, a selejtező első napján pályára léptek, megfelelő versenylázzal tették mindezt. Mivel az eseménynek csak egy győztese lehet, sokaknak egyszerű edzés, másoknak komoly felmérő, megint másoknak pedig csak szimpla fellépés sportáguk csodált versenyzői ellen.

A versenynek az is különlegességet ad, hogy amatőrök és profik egyszerre indulhatnak, vagy például testvérpár (mint a két egykori szegedi játékosok, Ernyesi Róbert és Norbert), netán apa és fia (Loncsárevity Gusztáv és Adrián) léphetnek pályára akár egymás ellen is. Sőt van, aki 66 évesen is beszállt a viadalba, mint ahogy az 1953-as születésű Tóth Tibor is tette.

Az első napon a legnagyobb név a már említett Ernyesi Róbert volt, aki 598 fával zárt – ez az eredmény minden bizonnyal még nem lesz elég a legjobb tizenhat közé jutáshoz. Legalábbis ha az elmúlt három évet nézzük, akkor biztos nem: tavaly 630, 2018-ban 617, 2017-ben pedig 607 fa kellett ehhez. Más kérdés, hogy négy esztendeje a Vojvodina jelenlegi, a KK Beograd korábbi tekése, Bárány Csongor a 16. helyen jutott a nyolcaddöntőbe a 607-tel, aztán mégis ő nyerte meg az egész versengést.

A verseny ma 10 órától folytatódik, mint ahogy holnap 9-től, és ez egészen így megy majd jövő szombatig, a selejtező végéig, illetve a jövő vasárnapi 16-os döntőig. Az előbbiek alapján is látszódik, a legfontosabb a 16 közé jutás, onnan a sprintszám különlegessége miatt egészen más verseny kezdődik – de addig még van bő egy hét.

Az állás: