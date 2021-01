Megtalálta a megfelelő keretet az őszi szezon során az FK 1899 Szeged

Nem tett le a dobogóról az FK 1899 Szeged a Csongrád-Csanád megyei II. osztályban: a kék-feketékre jövő hétvégén már bajnoki mérkőzés vár, és hasonló tavaszi szezonban reménykednek, mint amit az ősszel is nyújtottak.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Huszonhárom pontjával a tabella ötödik helyén áll az FK 1899 Szeged a megyei II. osztályú labdarúgó-bajnokságban. A kék-feketék ugyanakkor a riválisaiknál egy meccsel kevesebbet játszva vannak minimális lemaradásban az előttük álló csapatokhoz képest.

– Jó félévet zártunk, a csapat erősödött, és ha őszinték vagyunk magunkkal, a bajnokság gyengült. Elfogadható az, ahol végeztünk, hiszen a tizenharmadik helyről jöttünk fel az ötödikre az előző őszhöz képest. Két olyan vereség csúszott be, amelyet nem egyszerű pályán, szívós ellenféllel szemben veszítettünk el, ahol bár irányítottuk a játékot, de nem tudtunk gólt szerezni – összegzett Herczeg Gábor, az FK 1899 Szeged edzője.

A diszkoszvetősök ugyanis csupán a Balástya és a Mindszent vendégeként maradtak pont nélkül, de például egyedüliként az osztályban legyőzték az őszi bajnok Deszket, tizenegy meccsen pedig csupán tíz gólt kaptak.

Az FK labdarúgói a korai zárást követően is egészen december közepéig mozgásban maradtak, és egymás közötti játékkal gyakoroltak, most pedig már a felkészülési időszak harmadik hetében járnak. Február hetedikén már bajnokit játszik a csapat, amikor is az Üllés vendége lesz a gárda.

– Olyan edzésünk még nem volt, amikor tizenöt fő alatt lett volna az edzéslétszám, ez mindenképpen pozitív. Biztos, hogy nem lesz nagy mozgás a keretben, távozónk nem is akad. Ami az érkezőket illeti, egy-két játékossal beszélgetünk arról, hogy csatlakozhatna hozzánk, de nem tervezünk nagy mozgást. Megtaláltuk azt a tizenöt-tizennyolc embert, akire folyamatosan lehet számítani – fejtette ki Herczeg Gábor.

Az FK edzője hozzátette, az év elején is dobogóra várta a csapatát, ezt pedig továbbra is tartja. Ez nincs is messze a csapattól, hiszen a második helyen álló Tömörkény is csak négy ponttal előzi meg a szegedieket. Bár a Sándorfalvával még nem játszottak ebben a bajnokságban, a többi mérkőzés alapján mégis úgy látja, csapata a második legerősebb együttes a megyei II. osztályú csapatok között.