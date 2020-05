Napra pontosan két éve lett utoljára bajnok a MOL-PICK Szeged

Napra pontosan kettő évvel ezelőtt, 2018. május 20-án szenvedte el minden idők legboldogabb vereségét a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata Veszprémben, mivel a 29-26-os hazai siker szegedi bajnoki címet jelentett, ráadásul 11 év után.

Juan Carlos Pastor 2013-as érkezése rögtön egy pofonnal indult, ugyanis a Metalurg Szkopje ellen nem sikerült kiharcolnia a Tisza-parti együttesnek a Bajnokok Ligája csoportkörében való szereplést. Vigasztalódásnak maradt a nemzetközi porond második számú színpada, az EHF-kupa. A siker nem maradt el, a berlini négyes döntőig repült a MOL-PICK Szeged, ahol végül előbb a házigazda Füchse Berlint, majd a francia Montpellier-t győzték le Ilyés Ferencék, mellyel a klub első nemzetközi trófeáját gyűjtötték be. 2017 őszén jött egy újabb borzasztó szezonkezdet, majd a már szokásosnak mondható idény végi mennybemenetel.

Pocsék kezdés

A csapat magja egyben maradt a 2017–2018-as idényre, két kölcsönben levő játékos, Urh Kastelic és Sandro Obranovic, valamint a fél szezont sérülten töltő Bóka Bendegúz távozott. Az érkezők oldalán a messiásként várt Dmitrij Zsitnyikov neve szerepelt a Jonas Källman tehermentesítése miatt igazolt Stefán Sigurmannsson mellett.

Mindezek hiába, a vártnál sokkal szolidabb őszt produkált a Szeged, a bajnokságban először a Veszprém ellen jött egy pofon, a címvédő 30–21-re győzött októberben az újszegedi sportcsarnokban, majd november végén a Budakalász is ponttal távozhatott (35–35), de Mikulás napján a B. Braun Gyöngyös is borsot tört egy 33–33-as döntetlennel a MOL-PICK-játékosok orra alá Heves megyében. Mindeközben a Bajnokok Ligájában is döcögött a szekér, a Wisla Plock 25-24-re nyert Szegeden, míg Kristianstadban 33-32-re maradt alul a Pastor-legénység. Az ősz végül Denis Buntic távozásával és Csányi Sándor tulajdonos döntésével ért véget, mi szerint Juan Carlos Pastor vezetőedzőt megerősítette pozíciójában.

Tavaszra felébredtek

Erőtől duzzadva, megújulva tértek vissza téli pihenőjükről a MOL-PICK Szeged játékosai. Magabiztos győzelmekkel biztosították a szurkolókat az Orosháza, a Gyöngyös, a Vác és a Komló ellen is, hogy ez a tavasz más lesz, mint az ősz.

Ezt végül március 10-én hihették el igazán a szimpatizánsok, amikor a MOL-PICK Szeged rendes játékidőben tizenöt év után győzött Veszprémben, az Aréna 2008-as megnyitása óta pedig először szerzett pontot, egyenesen kettőt 32–31-es sikerével. A Bajnokok Ligájában elmaradt az áttörés, a bombaerős német sztárcsapat, a THW Kiel jelentette a végállomást a nyolcaddöntőben.

A bajnoki döntő első felvonását az újszegedi sportcsarnokban rendezték. Fantasztikus hangulat közepette tett óriási lépést a bajnoki cím felé a MOL-PICK Szeged, hiszen a veszprémiek a mérkőzés során egyszer sem játszhattak gólelőnyben.

Harminc perc után 16–13 állt az eredményjelzőn. A második játékrészben sem hagyott alább a Sigurmannsson, Bodó és Skube vezette hazaiak lendülete, az 58. percben pedig 31-25-nél őrjönghetett a szegedi publikum, majd néhány másodperccel később Gaber labdaeladása jelentett némi mentsvárt a vendégeknek. 32-28-ra nyert végül a MOL-PICK Szeged, bizakodva várhatta az idegenbeli visszavágót.

Megvan!!!

Álomszerűen kezdte a veszprémi meccset a Szeged, a 15. percben már 10-4-re, összesítésben 42-32-re vezetett. Énekelt, ünnepelt a népes MOL-PICK-tábor, miközben a hazai B-középből már a „Hol a csapatunk?” rigmus is elhangzott. A szünetben 14-17 állt az eredményjelzőn, a Telekom Veszprém a párharc során először a második meccs 42. percében vezetett 20-19-re. Rohantak, de a Szeged állta a sarat, köszönhetően a Bombázónak, Bodó Richárdnak, aki a második félidőben lőtt hat csodálatos góljával tartotta a lelket a társakban, majd az utolsó pillanatban Ivan Srsen parádés visszazárásának is köszönhetően Blagotinsek nem tudott zavartalanul kapura lőni.

Háromgólos, 29-26-os vereséget szenvedett a PICK, így 2007 után ismét magyar bajnok lett, történelme során harmadszor.

Több ezer szurkolóval végül 22.30-tól hajnalig ünnepeltek a szegedi Dóm téren, majd a Borfesztiválon az aranyérmes MOL-PICK Szeged-játékosokat.