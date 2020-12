Keller Iván karrierje egyik legjobb meccsén van túl

Nyugodtan mondhatjuk, történelmi győzelmet aratott szerdán este a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely 2013 után tudott győzni Körmenden. A győzelemhez nagy szükség volt Keller Iván nyolc értékesített hárompontosára is.

– Hatot és hetet már több meccsemen is szereztem, nyolcat azonban még sohasem – kezdte Keller Iván, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, akinek óriási szerepe volt abban, hogy csapata legyőzze az Egis Körmendet szerdán este idegenben, ugyanis tizenegy távoli kísérletéből nyolc is a gyűrűben landolt. 29 perc alatt 24 pont, és még hat lepattanó, nagyszerű estét zárt a szegediekhez nyáron igazolt játékos.

Pedig nem úgy tűnt, hogy megtörhet a Szedeák sorozata, ami a nagy csapatok elleni meccseket illeti. Hiába játszott jól a Falco, a Szolnok, a DEAC és a Paks ellen is Szrecsko Szekulovics csapata, egyik meccset sem tudta megnyerni a fent nevezettek közül, a Körmend otthonában pedig borzasztóan kezdett, hiszen hét perc után 15-0-ra vezetett a vasi csapat.

– A kispadról igyekeztünk tartani a lelket és a tüzet a többiekben az első percben történtek után.

Nem csupán én, hanem a többiek is jól szálltak be a kispadról

, hiszen Kerpel-Fronius Balázs és Mayer Ákos is pontokat szerzett, és a magyar pontjaink is igen magasak voltak ezen a meccsen, ez pedig szerintem nagyon fontos dolog. Igyekszem megragadni azokat a perceket, amiket a kispadról beszállva kapok.

Természetesen örülök annak, hogy nyerni tudtunk, hiszen volt egy rosszabb szériánk, de úgy érzem, csak akkor jelent majd valamit ez a siker, ha hazai pályán is nyerni tudunk a Körmend ellen – utalt arra Keller Iván, hogy jövő szombaton újra összecsap a két csapat, ám akkor az újszegedi sportcsarnokban találkoznak a felek.

– Éreztük, hogy nagyobb dolgokra is képesek lehetünk idén, hiszen a magyar játékosok ismerik egymást, Darrin Govenst pedig senkinek nem kell bemutatni, a légiósaink pedig korán megmutatták, hogy jó játékosok. Nem szabad elszállnunk, most jön a Pécs, amelyet bár talán gyengébbnek tartottak az idény előtt, de megmutatták, hogy igenis jó csapatról van szó, de természetesen nyerni szeretnénk vasárnap is – értékelt Keller Iván, hiszen a Szedeák ezzel a körmendi bravúrral (ahol 2013 óta nem nyert a Szedeák, és február óta egyetlen csapat sem) tíz meccs után hat győzelemmel és négy vereséggel áll, vasárnap pedig a Pécset fogadja.