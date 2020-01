Szeged-Csanád GA: vereség a román másodiktól

A Szeged-Csanád GA jövő hétfőn utazik majd haza, akkor fejezi be az edzőtábort. A hazatérés után már csak várhatóan egy edzőmérkőzés szerepel a programban, mégpedig az NB II. éllovasa, az MTK otthonában, a budapesti Hidegkuti-stadionban.

Az eddigi mérleg háromból három vereség, így talán az utolsó meccs hozza majd a győzelmet is. Igaz, ez egy edzőtáborban nem igazán szempont.

A találkozón ismét sokan kaptak játéklehetőséget, ahogy eddig is megszokhattuk, és a szegedi csapatnak is voltak helyzetei – tudtuk meg a román csapat közösségi médiájából. A Szeged-Csanád Grosics Akadémia labdarúgócsapata utolsó törökországi edzőmérkőzését szombaton 13 órától vívja, amikor a német harmadosztályú Meppen ellen lép pályára.

Ennek megfelelően is alakult a találkozó, amelynek első fél­idejében már vezetett a Giurgiu, majd a vége magabiztos 4-1-es siker lett. A szegediek gólját a fiatal Dobronoky Viktor lőtte Hudák Martin gólpasszából – ekkor lett 2-1 az állás. Ezek után még két gólt szereztek a románok, így alakult ki a végeredmény.