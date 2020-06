Szombaton a tíz éve megyei I. osztályú bajnokságot nyert csapatot ünneplik

Éppen tíz évvel ezelőtt lett bajnok a megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban a Csongrád TSE csapata, amelynek akkori edzőjével, Keller Mihállyal emlékeztünk az évfordulóra.

Nagy volt az öröm 2010. május 29-én Csongrádon. A megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában a listavezető együttes ugyanis Kiszomboron 3-0-ra nyert, így a hátralévő három fordulótól függetlenül első helyen végzett. A hazafelé vezető út minden volt, csak csendes vonulás nem: az együttest elkísérő busznyi szurkoló és a játékosok táncoltak, énekeltek, ahol csak megálltak.

– 2001-ben az alapokról kezdték újjáépíteni a csongrádi futballt 31 gyerekkel, ebben nagy szerepe volt Fajkusz Ferencnek és Kiss Lászlónak. Én 2008-ban vettem át a csapatot, amely az NB III-ból kiesett, majd rögtön harmadik helyen végeztünk, és ezután jött a bajnokság megnyerése – emlékezett vissza Keller Mihály.

– Az első generációra épült ez az együttes, és amikor 2010-ben 100 éves volt a klub, akkor bajnok lett a megyeegyes alakulat mellett az ifjúsági és a serdülő korosztály is. Ebből a keretből Bertók Gabi megyei gólkirály volt, megmutatta magát az NB III-ban is, a kapus Bíró Mihály, Deli János vagy Borbás Zsolt most is megállná a helyét. Sajnálom, hogy nem tudtuk vállalni az NB III-at, de az anyagiak döntöttek.

Szombaton 16 órától emlékeznek majd erre a neves dátumra.

– Várom már a találkozást, mert nagyon összetartó társaság volt. Nem a pénzért futballoztak, nyerő típusú játékosok voltak, akik szerettek közösséget alkotni, és ezért mindent meg is tettek. Hatalmas szerencsém volt, mert csakis ennek köszönhettük ezt a bajnoki címet. Elfogadta mindenki a helyét és a szerepét – mondta Keller. – Holnap nincs kötött program, meglehet, futballozunk is, de a lényeg az összejövetel.