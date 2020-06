Teljes a mezőny

A Magyar Kézilabda Szövetség döntése után kiderült, hogy az előző, félbeszakadt sorozathoz hasonlóan megint 14 csapatos lesz a férfikézilabda első osztály mezőnye, amelyben a Veszprém-Felsőörs újoncként szerepelhet.

A magyar és a szegedi szurkolóknak is egyre több olyan hír érkezik, amely mindenkinek egy kicsit megdobogtatja a szívét. A közelmúltban a Magyar Kézilabda Szövetség hivatalosan is bejelentette, hogy szeptemberben elrajtol a 2020–2021-es NB I-es idény. Azaz teljes az NB I-es mezőny, így nincs akadálya, hogy újból 14 csapattal elrajtolhat a K&H férfikézilabda-liga.

A napokban pedig a 14 csapatos mezőny is hivatalossá vált. Egyetlen változás történt az NB I-ben: a Vác nem vállalta a szereplést, nem nevezett az új sorozatra, így az NB I/B Nyugati csoportjának első helyén záró Veszprém-Felsőörs együttese kapott besorolást. Ez azt jelenti, hogy az alapszakaszban MOL-PICK Szeged a kétszer is megy Veszprémbe, illetve kétszer is jönnek az újszegedi sportcsarnokba a bakonyiak.

A sorsolást június 19-én tartják, ekkor derül ki a pontos program, amely természetesen a nemzetközi kupák miatt változhat. Ezek csupa-csupa jó hírek, így lassan tervezhetnek, naptárt írhatnak a szurkolók, és végre várhatják majd a meccseket. Az biztos, hogy szeptember 6-ig minden csapatnak le kell játszania az első fordulóbeli mérkőzését, az alapszakasz végén az első két helyen végzett csapat bajnoki döntőt játszik: 2021. május 27. és június 2. között rendezik ezeket a meccseket, méghozzá oda-visszavágós alapon.