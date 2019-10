Újra negyven gól fölé jutott a MOL-Pick Szeged

Újabb magabiztos sikert aratott a magyar bajnokságban a MOL-Pick Szeged férfi kézilabda-csapata, amely megannyi lerohanásból szerzett gólnak köszönhetően gyorsan eldöntötte a Balatonfüred elleni mérkőzést.

Az Aalborg elleni Bajnokok Ligája-győzelmet követően a Balatonfüred ellen folytatta a MOL-Pick Szeged a magyar bajnokságban: Bogdan Radivojevics, Nik Henigman és Bajus Brunó kapott pihenőt a csapat tagjai közül, a porckorongsérv-műtétjéből lábadozó Alen Blazevic pedig a beavatkozás óta először látogatott ki az újszegedi sportcsarnokba.

Bodó Richárd bombája nyitotta a meccset, amire még válaszoltak a vendégek, de nem sokáig tudták tartani a lépést a Pick-kel. Rengeteg technikai hiba jellemezte a Balatonfüred játékát, amelynek az első félidőben összesen kilenc eladott labdája volt: ezekből pedig rendre indításból született, könnyű gólokat dobhatott a MOL-Pick Szeged. Mario Sostaric ezúttal is nagyon hatékonyan használta ki a ziccereit, a szélső már a szünetre nyolc gólnál járt, és Stefan Sigurmannsson is magabiztos befejező volt. A félidő végére éppen Sostaric lerohanása után számolhatott a népes szegedi közönség, hiszen ezzel már tíz góllal vezetett a Szeged. Abban, hogy nem lett még nagyobb a különbség, nagy szerepe volt a kispadról beszálló balatonfüredi kapusnak, Andó Ariánnak: a magyar válogatott keretébe is meghívót kapott kapus hat védést is fel tudott mutatni.

A szünet után is hasonló mederben folyt a mérkőzés, a Balatonfüred nem tudott szigorítani védekezésén, miközben a szegedi kapuba beállt Mirko Alilovic hétméterest is hárított. Az utolsó tíz perc előtt már dupla annyi lőtt gólnál járt a Pick (34-17), mint ellenfele, miközben Juan Carlos Pastor igyekezett elosztani a játékperceket a benevezett játékosok között.

A szegediek negyvenedik gólját Joan Canellas szerezte a mérkőzés utolsó percében, majd Nagy Martin is védett egy ziccert – a végeredményt Sostaric állította be, aki hasonlóan a Mezőkövesd elleni meccshez, most is tíz lőtt gól fölé jutott, a Pick pedig csakúgy, mint a legutóbbi két bajnokiján, most is eljutott negyven szerzett találatig, és nyolcadik győzelmét aratta az NB I-ben.

A MOL-Pick Szegedre legközelebb újabb nemzetközi kihívás vár, hiszen vasárnap 17 órától a PPD Zagreb otthonában lép pályára a Bajnokok Ligája csoportkörének következő fordulójában.

Juan Carlos Pastor: – Kicsit fáradtnak láttam ma a Balatonfüredet, de remekül védekeztünk, sok könnyű gólt szereztünk ezekből a helyzetekből, ezért is alakulhatott ki ekkora különbség. Tudjuk még fokozni a tempót, ha sikerül beépítenünk azokat a játékosokat, akik eddig kevesebbet játszottak sérülésük miatt.