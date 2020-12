Újratervezett naptár

Lesz BB Mentor-kupa 2021-ben is, de egészen más időpontban, viszont a torna eredeti helyén is lehet majd versenyezni – nagyjából így foglalható össze a teke szegedi eseménynaptára, amely jelentős változásokon ment át.

A férfi tekések nagy izgalommal várják mindig az új év első két hétvégéjét. Ekkor rendezték az újszegedi teke- és bowlingcentrumban a BB Mentor-kupa nemzetközi férfi egyéni teke világranglista-versenyt, amelyen a hazai élmezőny és az amatőrök mellett külföldi klasszisok is rendre részt vettek. Bár a koronavírus-járvány továbbra is itt van köztünk, de a szervezők nem akarták elengedni az eseményt, és a januári időpont helyett áttették 2021 nyarára a rendezést – ahogy a téli, úgy a július 30. és augusztus 8. közötti időpont is kiváló alkalom lesz a felkészülésre, a minőségi versenyzésre.

És hogy ne maradjanak a sportág szerelmesei esemény nélkül, januárban is lesz Sze­­geden verseny: a Zengő Al­föld-kupát külföldiek nélkül, magyar játékosoknak rendezik meg január 12. és 17. között. Mivel az újszegedi létesítmény január 10-ig zárva tart, és csak a versenyengedéllyel rendelkezők edzhetnek benne, így ez az új kupa jó alkalmat biztosít a férfiak mellett a nőknek és az utánpótlás fiúknak a sportolásra.

Az utóbb említett eseményre már várják a jelentkezéseket a három kategóriában, az első játéknap január 12. (kedd) len­ne. A selejtezőket szombatig bonyolítják le 120 vegyes dobással, majd vasárnap a se­­lejtező négy legjobb utánpótlás és női, valamint nyolc férfi tekése játssza kieséses rendszerben.

A nevezési határidő december 28., a szervezők a verseny ideje alatt az érvényben lévő járványügyi szabályok betartására kiemelten odafigyelnek, és a résztvevőket is kérik azok betartására.