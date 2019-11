Változtatni kell valamit

A labdarúgó NB II 16. fordulójában a Szeged-Csanád GA játékából felkészült Vasas nyerte a két csapat régóta várt mérkőzését, ám a vereség ellenére nincs megállás, a Tisza-parti együttes szombaton megint buszra száll, hogy egy újabb mumushoz, a Nyíregyházához látogasson.

Csákvár, Dorog, Békéscsaba, Tiszakécske. E négy ellenfelet legyőzte a Szent Gellért Fórumban a Szeged-Csanád Grosics Akadémia, az ötödik rivális, a Vasas viszont már nyerni tudott az új stadionban. Ezzel szakadt meg a sorozat. Valljuk be, rosszul jött, hogy az elmúlt hetekben igencsak akadozott a Vasas játéka, sok gólt kaptak a bajnokságban és a kupában is. Nem véletlenül mondta a szegedi találkozó előtt Torghelle Sándor, a fővárosiak rutinos támadója – aki most nem kapott lehetőséget –, hogy nem tudnak minden meccsen három-négy gólt szerezni, miközben hátul sorban kapják a gólokat. Szanyó Károly is felismerte ezt, és a meccs elején öt védővel vette elejét a korábban látott és jól működő szegedi szélsőjátéknak. A jobb oldalon Kárász, a balon pedig Mohl és Varga Sz. sem tudott annyiszor a védők mögé kerülni, mint előzőleg. És ebben bizony nagy szerepe volt a szegedi Szivacski Donátnak, aki amilyen egyszerű, olyan nagyszerű játékot hozott belső védőként.

– A meccs elején nem voltunk olyan élesek, mint korábban. A második félidőt viszont jól kezdtük, ám ott gyorsan kaptunk két hibából két gólt – nyilatkozta a meccs után a szegedi csapatkapitány, Germán Tamás.

– Ismét megfizettük annak az árát, hogy nem használtuk ki a helyzeteinket. Egy olyan kvalitású csapat ellen, mint a Vasas, ezt büntetlenül nem lehet megtenni. Gratulálok az ellenfélnek, amely az egyik legfiatalabb és legtehetségesebb csapattal bír. Rengeteget utaztunk az elmúlt napokban, ez egy csapatnak sem tenne jót, ahogy nekünk sem. Hat gólt kaptunk a legutóbbi két bajnoki mérkőzésen, és ez azt jelzi, hogy valamit változtatnunk kell. Különösen sajnáljuk, hogy a közönséget nem sikerült kiszolgálnunk, mert ma is fantasztikus volt a szurkolótábor – nyilatkozta Joao Janeiro, a csapat portugál vezetőedzője.

A következő bajnoki mérkőzést vasárnap Nyíregyházán vívja a csapat, legközelebb pedig november 24-én az MTK ellen lép pályára saját környezetben. Hivatalossá vált, hogy a Mol Fehérvár elleni Magyar Kupa-mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport december 3-án (kedd) 20 órától, így viszont a Vác elleni bajnoki is átkerülhet december 1-jéről (vasárnap) november 30-ra, szombatra.