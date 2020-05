Várnak a következményekre a tekések

Mint ismert, a Magyar Teke Szakági Szövetség elnöksége múlt pénteken lezárta a 2019–2020-as a csapatbajnokságokat, így a férfi tekecsapat szuperligát is.

A Zengő Alföld Szegedi TE közben megtartotta első hivatalos edzését és megbeszélését is a jövővel, illetve annak várható körvonalaival kapcsolatban. Az összejövetelen a keretből csak a vajdasági Loncsárevity Adrián nem volt jelen – igazoltan, hiszen a szerb–magyar határátlépéshez különböző adminisztratív feladatokat kel­­lene teljesíteni a koronavírus-járvány kapcsán.

– Nem tudjuk, mikorra ké­szül el a város új költségvetése, amely a sportkeretet is érinti – mondta Karsai Ferenc klub­elnök. – Reméljük, a további működésünk nem lesz veszélyben, de felkészítettem a fiúkat, hogy a várható következmények minket is érintenek majd. A munkát úgy folytatjuk, hogy heti egy kötelező edzésünk lesz csütörtökönként, a további mozgások fakultatív jellegűek. Az új szezon első edzése várhatóan július közepén lesz, a versenynaptár kapcsán pedig az a terv, hogy a 2020–2021-es szuperliga augusztus utolsó, vagy szeptember első hétvégéjén startolna. Az európai ku­­pák októberben lesznek, no­­vemberben pedig a most el­­maradt egyéni világbajnokságot pótolják.

A szakember azt is elmondta, hogy egyelőre senki sem jelezte távozási szándékát, de ez függ az anyagi háttér alakulásától.

– Június végéig kialakul a végleges keret, az átigazolási időszak július elsején kezdődik. Addigra remélem, látom az anyagi hátteret, a város döntését is – nyilatkozta Karsai.