Védekezésén csiszolna, a támadásokkal elégedett lehet a Szeged SZTE

Tükörsima, 22-9-es bajnoki sikert aratott a Honvéd ellen a Szeged SZTE a női vízilabda OB I 5. fordulójában, amely a hét végén az elődöntőbe jutásért játszik a magyar kupában.

Bálint Rebeka révén Honvéd-góllal indult a hazai győzelmet ígérő vízilabda-mérkőzés az újszegedi sportuszodában. Ezt követően a Szeged SZTE sorozatban háromszor talált be Ármai, Mchunu és Bicskei jóvoltából, de a negyed közepén szépítettek a vendégek. 3-2 után viszont megléptek Varga Tamás tanítványai, a második negyed 7-2-ről indult.

A második nyolc percben érvényesítette véglegesen a papírformát a hazai csapat, ezt is 7-2-re hozta, így a második félidő már 14-4-ről indulhatott. Nem lehetett panasz a szegediek támadójátékára, annak ellenére lőttek tizennégy gólt, hogy komoly ziccerek és ötméteres elvégzése is siker nélkül maradt. Gyorsan eldőlt a három pont sorsa, már a magyar kupa lebeghetett a szemek előtt. A harmadik negyed halványabbra sikeredett, mindössze két-két találat esett mindkét oldalon, majd a záró nyolc minutum ismét gólparádét hozott.

Lehetőséget kapott a fiatal szegedi együttes második sora is, amely tovább növelte a különbséget, így egy önbizalom-növelő, 13 gólos győzelemmel hangoltak a magyar kupa hétvégéjére, ahol a házigazda III. Kerület mellett a címvédő UVSE-vel, a Szentessel és a Tatabányával szállnak harcba a két továbbjutó hely valamelyikéért a Tisza-partiak.

Varga Tamás: Kiválóan kezdtünk. A lőtt gólok számával elégedett vagyok, de jobb lett volna, ha ötnél kevesebbet kapunk. Hátul picit szétszórtak voltunk, ha jobban koncentrálunk, kevesebbszer találtak volna be a vendégek. Kiemelném kapusunk, Trifán Dóra teljesítményét, aki egyre jobban teljesít. Szükségünk is van rá, hiszen a 7. helyről előrébb szeretnénk lépni. Ehhez elengedhetetlen a kiváló kapusteljesítmény, amiben nagy segítségére vannak a jó blokkok. Kötelező sikert arattunk a Honvéd ellen. A legnagyobb kérdés az volt előzetesen, hogy a második sor mennyit játszik, végül másfél negyedet töltöttek a vízben. Készülünk az MK-ra, ahol szeretnénk meglepetést okozni, és bejutni a legjobb négy közé.