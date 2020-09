Tíz nap leállás után holnap edzőmeccset játszanak

Szeptember 18-án a Duna Aszfalt kupán a házigazda Kecskemét ellen lép pályára az elődöntőben a Naturtex-SZTE-Szedeák: a szegedi csapatra két hét múlva már bajnoki meccs vár, mégis a pénteki találkozó csak a második felkészülési meccse lesz az új idényre.

Eddig mindössze egy felkészülési meccset játszhatott a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely a Vásárhelyi Kosársuli ellen gyakorolt – elmaradt a Debrecen és a Szolnok elleni összecsapás mellett a Kaposvárra tervezett Orosz László emléktorna is. Az ok nem más, mint a koronavírus-járvány, ugyanis a csapat egyik tagja pozitív tesztet produkált, ennek okán a teljes csapat karanténba vonult tíz napra, az edzéseket így nemrég kezdhették újra.

– Persze, nem örülök annak, hogy eddig csak egy edzőmeccset játszottunk, de a nagyobb probléma, hogy tíz napig nem is edzettünk. Keretünk most sem teljes, de szerencsére a pozitív tesztet produkáló játékosunkon felül mindenki negatív, és ő is jól van. Nehéz így felkészülni egy bajnokságra, de ezzel együtt kell élnünk, hiszen lehet, hogy más csapatoknál is lesz pozitív teszteredmény. Mi elkészítettünk egy felkészülési tervet, de sajnos nem aszerint tudunk dolgozni – mondta Szrecsko Szekulovics, a Szedeák vezetőedzője, aki hozzátette, gyakorlatilag az elejéről kellett kezdeniük a munkát, hiszen otthoni edzést sem végeztek a kerettagok.

– Szerintem az egész bajnokság hasonló mederben zajlik majd, nem tudunk mást tenni, mint a lehető legjobb módon erre is felkészülni. Új szituáció persze ez mindenkinek, nem tudni, mit hoz majd ez ki a csapatokból – tette hozzá a Szedeák trénere.

Ez a tíz nap nem csupán az edzőmeccsek miatt lehet még fontos, ugyanis a sorsolás értelmében októberben összesen kilenc meccs vár majd a Szedeákra: azaz rögtön a bajnokság elején szükség lesz az erőre.

– Nem tudunk mást tenni, muszáj játszani, nem lehet ezen gondolkozni, hogy most ez jó, vagy sem. Boldog vagyok, hogy végre bajnoki meccseket játszhatunk, az lenne a legrosszabb, ha újra egy olyan szituációba kerülnénk, mint tavasszal, hogy elmaradnak a sportesemények. Mindenkinek ugyanazt kell teljesítenie, szerda-szombat ritmusban, ezt kell megoldanunk – zárta Szekulovics.

A Szedeák szeptember 18-án 18 órától zárt kapus meccset játszik a házigazda Kecskeméttel, majd másnap jöhet a DEAC–Jászberény meccs győztese vagy vesztese a kecskeméti torna helyosztóján.