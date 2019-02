Igazi csapatként működnek - Remek szezonja van a Vásárhelyi Kosársulinak

Jól haladnak. Eddig remek szezont fut a listavezető Vásárhelyi Kosársuli. Fotó: kosarsport.hu

Tizenhat bajnokijából tizenhármat is győzelemmel zárt a Vásárhelyi Kosársuli, így azzal együtt is első helyen áll a bajnokságban, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott az üldöző Bajához képest. A Kosársuli saját csarnokában eddig hibátlan, mind a nyolc találkozóját megnyerte, és ezt a sormintát folytatná a szombaton 18.30-kor esedékes, Alba Fehérvár II. elleni mérkőzésen is.– Akármilyen szinten is játszottunk, mindig elvárás volt, hogy itthon jól szerepeljünk. Egy idegenbeli vereséget elfelejtenek egy hét alatt, egy hazai zakót viszont egy hónapig is emlegetnek a szurkolók – kezdte Elek András, a Vásárhelyi Kosársuli elnöke. – A jó szerepléshez viszont kellenek az idegenbeli győzelmek is, mi szerencsére jó párat begyűjtöttünk, bár a két legmeglepőbb vereség is hozzánk fűződik, mert kikaptunk Sopronban és Fehérváron. Egyre inkább úgy tűnik, mi vagyunk a legstabilabb csapat ebben a csoportban – értékelt a klubelnök.A remek szereplés okát Elek András elsősorban az állandóságban látja, hiszen a csapat meghatározó játékosai évek óta együtt játszanak.– Emellett van egy ambiciózus, fiatal edzőnk, aki eredményesen dolgozik, Tóth Tamás nem egy meccset nyert már meg nekünk. Csapatként nagyon jól funkcionálunk, nehéz belőlünk felkészülni, ennek persze van jó és rossz oldala is – fejtette ki Elek András, aki hozzátette, szerencsére sokan, köztük családok is programnak választják a csapat meccseit.Az alapszakaszbeli elsőség ugyanakkor nem jelent még semmit: ekkor jön a rájátszás, amely tartogathat még meglepetéseket, bár a Kosársulinál nem így készülnek. Az első a nyolcadikkal, a második a hetedikkel, a harmadik a hatodikkal, a negyedik pedig az ötödikkel játszik két nyert meccsig tartó párharcot. Mint arra Elek András rámutatott, a Zöld csoport mezőnye igen kiegyenlített, így kemény meccsek várnak még a csapatra.1. Kosársuli 16 13 3 1402 – 1189 0.912. Baja 17 13 4 1448 – 1178 0.883. Óbuda 16 11 5 1212 – 1163 0.844. Salgótarján 16 10 6 1459 – 1357 0.815. Győr 16 9 7 1384 – 1423 0.786. Eger 16 8 8 1240 – 1247 0.757. Pápa 17 8 9 1245 – 1215 0.748. DEAC U23 17 8 9 1451 – 1443 0.749. Újpest 16 7 9 1237 – 1284 0.7210. Kecskemét II. 16 6 10 1139 – 1214 0.6911. Alba II. 17 6 11 1221 – 1321 0.6812. Tiszaújváros 17 4 13 1326 – 1488 0.6213. SMAFC 17 4 13 1163 – 1405 0.62