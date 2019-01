Így várják a mi fiaink az NB I-es folytatást (1. rész): győzelemre éhesen rajtol Kecskés Tamás

Lendül a bal láb. Kecskés Tamás (jobbról) az MTK ellen léphet legközelebb pályára.

A nyolcadik helyről vághat neki a 2019-es évnek a labdarúgó NB I-ben a Paksi FC. Az atomvárosi csapat törökországi edzőtáborral is készült az MTK elleni szombati rajt előtt. Az első meccs rögtön meghatározó is lehet a paksiak számára, hiszen a két csapat között öt pont a különbség a fővárosiak javára.– Nem úgy sikerült a felkészülésünk, ahogy szerettük volna, hiszen nem nyertünk meccset. Bár az eredmény ilyenkor másodlagos, de ezekből lehetett volna erőt, önbizalmat meríteni. Nem éppen pozitív előjelekkel várjuk a rajtot, de bízom benne, hogy összekapjuk magunkat, és sikeresen tudunk kezdeni – mondta Kecskés Tamás, a Paks középpályása. Hozzátette, nem volt hosszú a téli pihenőjük, ám sok időt tölthetett a családdal, így sikerült feltöltődnie, a felkészülés során pedig szerencsére a sérülések is elkerülték a szentesi labdarúgót. Kecskés Tamás NB I-es statisztikáit összegyűjtöttük a fenti grafikában, ezen felül még 3 kupamérkőzésen kapott szerepet ősszel klubjában, amelyekkel összesen közel 1200 játékperccel zárta az idény első felét. Két gólt is szerzett, Szombathelyen a 89. percben szerzett találata három bajnoki pontot ért csapatának.– Ősszel mi is voltunk a dobogó közelében, de volt egy rosszabb szériánk, ami után visszaestünk. Remélem, nem hátrafelé kell majd nézelődnünk, minőségi labdarúgók érkeztek hozzánk a télen, mint Könyves Norbert vagy Zsidai László. Az állandóság az erősségünk, de kell még egy kis idő, amíg összecsiszolódunk – tért ki a csapatánál bekövetkezett téli változásokra Kecskés. A Paks a bajnokság mellett még érdekelt a magyar kupában is, ahol a Puskás Akadémiával találkozik február során.