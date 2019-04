Jól érzi magát Szegeden: mesterhármassal vette ki a győzelemből a részét - Kalmár Ferenc a forduló gólvadásza

Fotó: Török János

5–0-ra győzte le a Taksonyt a SZEOL SC a hétvégén, a siker alkalmával Kalmár Ferenc klasszikus mesterhármast szerzett: a 19., a 37. és a 78. percben is betalált, megszerezve ezzel első szegedi góljait.– Az elsőnél egy szöglet után szereztük vissza a labdát, majd egy beadást vettem le mellel, és kapásból a hosszúba lőttem. A másodiknál a lövésem utáni kipattanót lőttem be, a harmadik pedig egy beadás utáni fejesből született – emlékezett vissza a triplára a 28 éves támadó, aki tavaly áprilisban a Tiszakécske színeiben még győztes gólt lőtt a SZEOL SC-nek, most viszont már szegedi színekben örülhetett a góloknak.– Hamarabb szerettem volna, hogy átszakadjon ez a gát, de így sem rossz. Örülök a triplának, de a magabiztos győzelmünk volt a fontosabb. Egy edzőmeccsen megsérültem a télen, nagyon szerencsétlen mozdulat volt, de szerencsére hat helyett csak három hetet kellett kihagynom a vállam miatt. Van még mit behoznom fizikálisan, de kezdem magam utolérni – tette hozzá Kalmár Ferenc.A SZEOL SC-nek ez volt a második tavaszi győzelme, és öt pont a hátránya a listavezető Szeged-Grosics Akadémia mögött.– Nagyon pozitív a szegedi váltásom, jól érzem magam. Sportemberek vagyunk, minden meccsen nyerni szeretnénk. Nem a saját kezünkben van a sorsunk, de amíg matematikai esélyünk van, addig küzdünk az első helyért – zárta Kalmár Ferenc.