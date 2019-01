Jön a klasszisok lépcsőfoka: Jászapáti az Eb-bronzzal komoly szintugráshoz kapott motivációt

Vezérszerepben. A szegedi olimpikon (balra) komoly felelősséget örökölt Keszler Andreától és Heidum Bernadett-től. Fotó: MOKSZ/Fiák Blanka

– Nagyon jókor jött, hiszen Somogyi Barbara személyében egy 16 éves tehetség is csatlakozott hozzánk. Számára óriási löketet adhat, hogy az első világversenyén rögtön lett egy érme. Tudja, hogy milyen érzés, így még jobban át akarja majd élni később. A hangulatot is megalapozza ez a jövőre, és Bácskai Sára Lucával kettőnknek is megnyugtató volt ez az érzés. Nemrég még Keszler Andrea és Heidum Bernadett voltak a rutinosok, akiknek a legifjabb váltótagok előtt kellett vezérként szerepelniük, most viszont mi ketten jóval fiatalabban örököltük meg ezt a felelősséget. Mindent megteszünk, hogy a szakmai stáb mellett mi is tudjuk terelgetni az új embereket. Lesz is kiket a jövőben, mert az utánpótlásban több tehetséget is látunk, akik később felnőtt válogatottak lehetnek.– Örülök, ha ilyet hallok, és én is érzem, hogy most jön a legfontosabb lépcsőfok, és azt is, hogy erre meg is érhetek a közeljövőben. Az Eb-n már magabiztosan tudtam nyerni B döntőket, így a következő fok az lesz, hogy rendre tudjak A döntőkbe jutni. Azt is tudni kell, hogy ez a legnehezebben kivitelezhető szintugrás. Ehhez sokat kell tanulnom, és ezért is örülök, hogy az Eb-n sikerült elérnem a részcéljaimat.– Új dolgokat akartam kipróbálni, és az 500 méteres futamokon ez olyan jól sikerült, hogy még én is meglepődtem, hiszen rendre tudtam belülről előzni, és sosem adtam fel, egy pillanatra sem, még ha nehéz szituációba is kerültem. 1000 és 1500 méteren fontos volt elérni, hogy Bácskaival jól tudjuk együtt dolgozni, ez szintén összejött. Lett volna még egy álmom, hiszen még nem szerepeltem Eb-n a 3000 méteres szuperdöntőben. Ehhez egyetlen pont hiányzott, ami bosszantó is lehetne, de mivel a fontosabb célokat mind elértem, sőt, az érem is összejött, nem bánkódtam annyira emiatt.– Egyrészt örültünk, hogy élni tudtunk a lehetőségekkel, de ehhez persze szintén teljesíteni kell. Sőt, a két kevésbé rutinos váltótársunk annyira a mi csapatunkra figyelt, hogy észre sem vette a kicsúszásokat, és úgy hajtott, mintha teljes mezőny menne, csak a futam után szembesült a fejleményekkel. A döntőben különösen hálásak lehetünk a szerencsénkért, mert ott már nagyon rossz állapotban volt a jég. Összességében jól jött ki minden, hiszen a világkupán szerzett aranyérmem után rögtön jött egy újabb megerősítés arra, hogy a munka kifizetődik. Szerencsére olyan típus vagyok, aki ilyen élmények után még keményebben edz, és ezt majd jó lenne a szezonzáró világbajnokságon is kamatoztatni.