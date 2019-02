Kárász Anna és Vágó Fanny is a legjobbak között szerepelt - Megtisztelő a dobogós helyezés is

A kategóriaelsők

Nagy csatában végül a német Wolfsburg labdarúgója, Jakabfi Zsanett lett 2018 női labdarúgója, bár sokan a szegedi Vágó Fannyt várták az első helyre Az év sportolója gálán – Nem tudtam részt venni az eseményen, hiszen Csehországban, Prágában edzőtáborozunk az osztrák Sankt Pölten csapatával. Csütörtökön két tréning volt, tegnap egy, ma edzőmérkőzés következik, vasárnap pedig csapatépítő program – mondta Vágó Fanny (27). – Mindig nagy megtiszteltetés már a legjobb három közé is bekerülni még úgy is, hogy kétszer már megnyertem ezt a szavazást. A válogatottal a Horvátországban elért 3–1-es, brusztolós siker maradt meg, amelyen két gólt szereztem, illetve adtam egy gólpasszt is. Emlékezetes találat volt, amelyet a svédeknek lőttem: a félpályáról indítottak két védő között, a labdát átvettem külsővel, majd a hálóba lőttem. Illetve a Paris SG elleni Bajnokok Ligája-párharc szintén megmarad a kiesés ellenére, ráadásul lőttem is egy gólt 11-esből. A családom nagyon fontos támasz az életemben, nélkülük nem tartanék itt.Az olimpiai bajnok férfi gyorskorcsolyaváltót nem előzhette meg senki – az NKM Szeged kajakosát, Kárász Annát a soraiban tudó világbajnok női négyes sem.– Ez volt a harmadik dobogós helyezésem, hiszen 2015- ben egyesben, 2014-ben pedig a négyes tagjaként szerepelhettem a gálán – nyilatkozta Kárász Anna (27). – Nagyon jó és színvonalas volt a műsor remek vendégekkel, élvezhető programmal. Alapvetően az első háromban szerepelni is nagy dolog, hiszen mindhárom csapat nagy dolgot tett le az asztalra. Szerintem teljesen egyértelmű volt a mi kategóriánk győztese: a gyorskorcsolyázó fiúk megérdemelték az első helyet, amely teljesen jogosan járt nekik. Március 3-án edzőtáborba utazunk, addig még lesz Tatán is egy hetünk, de nagyon várom már a felkészülés vízi részét.Az év férfi sportolója: Liu Shaolin Sándor (rövidpályás gyorskorcsolyázó); az év női sportolója: Kozák Danuta (kajakos); az év csapata hagyományos csapatsportokban: Győri Audi ETO KC; az év csapata egyéni sportágak csapatversenyeiben: férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó; az év edzője: Bánhidi Ákos, Csang Csing Lina (férfi rövidpályás gyorskorcsolyaváltó); az év férfi labdarúgója: Gulácsi Péter (Leipzig); az év női labdarúgója: Jakabfi Zsanett (Wolfsburg); az év gólja: Sigér Dávid (Ferencváros); MLSZ-életműdíj: Rákosi Gyula; MSÚSZ-MOB-életműdíj: Jónyer István, Gergely Gábor, Klampár Tibor (asztalitenisz); az év fogyatékos férfi sportolója: Gelencsér Róbert (szervátültetett atléta); az év fogyatékos női sportolója: Gyurkó Alexandra (szervátültetett úszó); az év fogyatékos csapata: női kerekesszékes vívóválogatott; az év fogyatékos sportolókkal foglalkozó edzője: Beliczay Sándor (vívás).