Kettő plusz tizenkettő arany - a szegedi evezősöktől

Kósa (jobbról) és Kovács (jobbról a második) kétszer nyert. FOTÓ: NKM SZEGED

Az előbbi viadalon az NKM Szegedet négy serdülő korú sportoló képviselte, közülük Kovács Sándor és Kósa András két egységben is aranyérmet szerzett, hiszen a kormányos négyesben és a nyolcasban is a hajóban ültek. Kovács Péter és Virág Benke Nimród a kormányos nélküli négyesben az ötödik helyet szerezte meg.Ezután következett a vidékbajnokság, amelyen a tanulótól mastersig minden korosztályban szerepelt az NKM Szeged evezősszakosztálya, összesen 48 fő. Az Ambrus, Horpácsy, Kunstár, Vörös tanulókvartett töretlenül fokozza előnyét az országos bajnoki kvalifikációs versenysorozatban, és a négypár futamát is újra megnyerte. A serdülő válogatottak és a bajnokságra készülők is többségében a dobogón végeztek. A verseny utolsó számaiban az ifjúsági és a felnőtt válogatottak csaptak össze. Először az ifi négypár tagjaként Daka Zsófia és az U23 négypárban készülő Szili Dorina egysége feszült egymásnak az utóbbi sikerével. Majd az ifi nyolcasban Szabó Gábor, Király Miklós, Rakonczai Péter és Király Anna Piroska küzdött az U23-as nyolcasban érdekelt Király Csaba és Kunstár Márk egységével, akik addigra már megnyerték a négyesek versenyét. A fiatalabb egység az esélytelenek nyugalmával és a meglepő első 500 méterrel az élre állva megtartotta előnyét a célig.Az NKM Szeged érmesei, elsők: Király Csaba, Kunstár Márk (a felnőtt négyessel), Szabó Gábor, Király Miklós, Rakonczai Péter, Király Anna Piroska (a felnőtt nyolcassal), M. Tóth Borbála, Seres Alexandra (ifjúsági kettes), Ambrus Márk, Horpácsy Kristóf, Kunstár Simon, Vörös Bálint (tanuló 4, egypár), Ambrus M., Horpácsy K., Kuns­tár S., Vörös B., Bagdi Zénó (tanuló 4, kormányos négypár), Pécsi Dávid, Masa Kristóf, Kis Szél Ábel, Szierer Balázs, Csermák Péter (tanuló 4, kományos négyes), Molnár Csepke, Bagdi Z., Hajdú Márton, Boldogh Lilla, Pécsi Dávid (mix, kormányos tanuló négypár), Varga László (masters egypár), Bosnyák Andrea, Petrovszki Edit (masters kétpár).Másodikok: Király Cs., Kunstár M. (a felnőtt nyolcassal), Kallai Berta, Király A., Lázár Eszter, Tóth Tamara, M. Tóth B. (serdülő kormányos négyes), Kovács Sándor, Kósa András, Kovács Péter, Virág Benke Nimród, Király A. (serdülő kormányos négyes), Kovács S., Kósa A., Kovács P. Virág Benke, Király A. (serdülő kormányos négypár), Inokai Ádám, Bagdi Z., Pálka Bálint, Hajdú M., Pécsi D. (tanuló 3, kormányos négypár), Bosnyák A. (masters egypár).Harmadikok: Moór Nikolett (tanuló 4, egypár), Pécsi D., Masa K., Kis Szél Á., Szierer B., Csermák P. (tanuló 4, kormányos négypár), Kéri László, Csonka Csaba (masters kettes).