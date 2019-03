Lassan hazatérnek a 4 hetes dél-afrikai edzőtáborból az NKM Szeged kajakosai

Fotó: NKM Szeged

Birkás Balázs (balról), Kuli István (balról a második), Nádas Bence (fehér pólóban) és Szendy Márk (jobbról a második) is láthatóan jó erőben van. Ahogy Nádas a közösségi oldalán is írta, a negyedik hetet kezdték meg Dél-Afrikában, ahol továbbra is a legjobb időjárási körülmények közt edzhetnek nap mint nap, éppen ezért nagyon jól telnek kint a tréningek. A csapat még egy hetet tölt el Roodeplaatban, és aztán indul haza.