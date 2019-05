Lila-fehér ékszerdoboz Csengelén, ahol holland származású leányikerpár az U18-as csapat két gólvágója

„Ki a jobb?"

Gyönyörű

Pörög az edzés

Gyászol a falu



Gyászol Csengele. Május 15-én 81 éves korában elhunyt a település egykori háziorvosa, dr. Varga Ferenc. 1972-től 2015-ig dolgozott, 1972 és 1989 között pedig ő volt a labdarúgócsapat elnöke. Sokat tett azért, hogy a faluban minél többen sportoljanak. Rengeteg fiatalt tanított meg a sportág alapjaira, hatalmas szeretet övezte a munkásságát.

Lila-fehérben pompázik a Csengele KSE sportpályája. Ez sem véletlen, hiszen az elnök, Kun-Szabó Tibor hatalmas Újpest-szurkoló, de ez a klub színe is. Az elnök ezer szállal kötődik a fővárosi csapathoz, nagyon sok egykori legenda járt már Csengelén.Mi azonban nem miattuk érkeztünk a kétezer lelket számláló településre, hanem folytattuk futballtúránkat.A szülők, és természetesen a gyerekek már nagyon vártak bennünket, elkészítettük a csapatfotót, jött a szokásos kis videónk is, amelyben együtt ordították a fiatalok arra a kérdésre, hogy „Ki a jobb?": „Csengele!"Ezután a csodaszép sportközpontban az elnökkel, edzővel, a helyi sportklub „Minarik Edéjével", Kun-Szabó Tiborral séta közben kezdtünk el megismerkedni a helyi viszonyokkal.„Gyönyörű a centerpálya!" – állapítottuk meg.– Automata öntözőberendezéssel rendelkezik, a májusi eső pedig aranyat ért. Most csinosítjuk a lelátót, hamarosan fedett lesz. Az öltözőt is bővítjük. Van egy műfüves és füves kispályánk, mindkettőt palánk veszi körül, és ami örömteli, hogy a nagypályán elektromos eredményjelzőnk is van" – számolt be a pályahelyzetről Kun-Szabó Tibor.Eközben már zajlottak az edzések. Kicsik, nagyok és a lánycsapat tréningezett. U7-től U11-ig a Bozsik-programban szerepel a CSKSE, U14-ben, U17-ben, U19-ben és a felnőtt megyei II. osztályban indít csapatot a klub, illetve a leány U18-as bajnokságban is szerepelnek.– Annus Krisztina, Kovács Attila, Kocsó Dani, Kiss András és jómagam foglalkozunk a gyerekekkel. Csókási Imre szertárosunk pedig a hátteret adja. A helyi önkormányzattól hatalmas segítséget kapunk, a működésünket biztosítják. A tao-pályázatok sikeréhez pedig vállalkozók adják az önrészt, ezért tudunk ilyen szépen fejlődni.Pörög az edzés, a csengelei fiatalok futják az előírt köröket, azonban a legnagyobb örömükre előkerül a labda is. Az U7-es csapat eközben ádáz fogócskacsatát vív, ők még játékosan edzenek.A lányok komolyan veszik az edzést, hétfőn rangadót vívnak 17 órakor a Székkutas ellen, jelenleg a Csongrád megyei U18-as bajnokságban a 7. helyen állnak. Két holland származású leány, az ikrek, Van der Duim Luna és Demi remek játékosok – 2011 óta élnek Magyarországon, Csengelén –, már a Szent Mihály NB I-es csapata is felfigyelt rájuk. A fiú ificsapat a B csoportban a harmadik helyen áll, de még esélye van előrelépni.A főként helyi játékosokra támaszkodó felnőttcsapat a megyei II. osztályban a 10. helyen áll.– Nem vagyunk könnyű helyzetben, mert többen is megsérültek, így kevesen maradtunk a bajnokság hajrájára. Tervünk és célunk, hogy az elkövetkező időszakban csak csengeleiek alkossák a keretet, erre kiváló hátterünk az utánpótlás – zárta a beszélgetést Kun-Szabó Tibor.