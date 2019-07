Ma 70 éves a legendás diósgyőri és szegedi válogatott védő, Kutasi László

Egykor és most. Kutasi László civilben 70 évesen... Fotó: Frank Yvette

... illetve anno a magyar válogatott mezében. FOTÓ: MAGYARFUTBALL

Kutasi életpályája



Kutasi László 1949. július 29.-én született Kiskunfélegyházán. 1974-ig a Szegedi VSE labdarúgója volt. Innen igazolt a Diósgyőri VTK-hoz. Kétszeres kupagyőztes és egyszeres bajnoki bronzérmes a csapattal. 1980-ig 147 mérkőzésen 1 gólt szerzett. 1980 és 1984 között a SZEOL AK játékosa. Szegeden 51 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen szerepelt. 1979-ben 6 alkalommal szerepelt a válogatottban. Hatszoros olimpiai válogatott (1979–80), 11-szeres egyéb válogatott (1979–80). MNK-győztes (1977, 1980), bajnoki harmadik (1979).

– Ha mindent összevetek, akkor igen. Nincs hiányérzetem. Bár hívtak fővárosi csapatok, de Diósgyőrben jól éreztem magam. Nem vágytam Budapestre, mivel egyszerű vidéki gyerek vagyok, és alkalmatlan lettem volna a fővárosi életre.– Az 1980-as kupadöntő, amikor szöglet után kapásból lőttem hatalmas gólt a Vasas kapusának, Mészáros Bubunak a jobb felsőbe. Volt sok jó meccsem, de a találat miatt ez a legemlékezetesebb. Manapság akár Puskás-díjas is lehetne.– Nem igazán volt, bár amikor Tyukodon egy libalegelő talajú pályán kiestünk a kupából, az rosszul esett.– Teljesen más kategória mindkettő. A diósgyőri emberek hozzáállása más, mint a szegedieké. Azt meg tudom, hogy ki tette tönkre Szegeden a labdarúgást, de ezt megtartom magamnak. Nem akarok én haragban lenni senkivel öregségemre.– Mindig az, aki éppen elém került. Lehet, hogy egy rosszabb képességű játékos jó formát fog ki, míg én rosszabbat, bár én ezt soha nem engedtem meg magamnak. Tettem a magam dolgát, ami nem volt kevés, hiszen például Diósgyőrben éjszaka gyakoroltam a labdakezelést. Egy csapaton belül vannak pozitív és negatív aktívák, valamint csapódók. Ha a pozitívak erősebbek, jó irányba megy a csapat. Szerencsém volt, mert ahova kerültem, mindig jó csapat verődött össze.– Bármilyen területen, jégkorongban, úszásban vagy a futballban a magyar adófizetők pénzét magyar gyerekekre kellene költeni. Belőlem nem lett volna jó edző, emiatt nincs is harag bennem. Akik lyukat beszélnek a vezetők hasába, azok jutottak itthon előre. Olyan utánpótlásedzőket képeznék, akik értik a dolgukat. A gyalogost kerékpárral, a kerékpárost motorral lehet utolérni, leelőzni. Mindig kullogunk mindenki után ahelyett, hogy a magyar futballhagyományokra építve új rendszert találnánk ki. Ám igaz, újat kitalálni nehezebb, mint mást lemásolni.– Nem is fáj a szívem érte. A fejlődést nem lehet megállítani, és erre a stadionra évtizedek óta nem költöttek semmit. Ez a létesítmény viszont a város szempontjából a létező legjobb helyen van. Sok kedves emlék fűz ide, és egy pályával kevesebb lesz, de modern és jobb stadionokban kell játszani.– Akadozik. A héten találkoztam Pataki Tamással, egykori edzővel, aki azt mondta: milyen érdekes a világ, te, aki mindig sportszerűen éltél és bikaerősnek tűntél, össze-vissza vagy vagdosva, míg én 82 évesen egészen jól érzem magam. Kinek mi jut osztályrészül… A temetőben sem a koros következik, hanem a soros.