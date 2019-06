Makón ütőképes csapatot szeretnének kialakítani

Egyelőre nagy a csend Makón – legalábbis kifelé ez látszódik. A labdarúgó NB III Közép csoportjától elbúcsúzott csapat hátterében azonban már dolgoznak azon, hogy megfelelő erősségű csapat indulhasson a megyei I. osztály 2019–20-as szezonjában.



– Még mindig szomorúak vagyunk a kiesés miatt, érzékenyen érintett minket, nem is könnyű feldolgozni, de az élet nem állhat meg – mondta Ménesi Gábor, az együttest működtető M-Foci Kft. tulajdonosa. – Még csak körvonalazódik a következő szezon kerete, és az edzőkérdés sem oldódott még meg. Ami biztos: a megyei I. osztályú nevezést július 1-ig kell leadni, de mivel van megyei II. osztályú indulási jogunk is, így gondolkodunk annak kihasználásán is. Szeretnénk élni vele, persze, ehhez az kell, hogy legyen két csapatra való játékos.



Az együttes értelemszerűen még nem kezdte el a felkészülést, ám több játékos már nem valószínű, hogy makói színekben alapozhat. Ilyen például Babolek Zoltán, aki máshol folytatja – információnk szerint Kecskeméten –, de Tamaskó Ádám és Grecsó Bence is távozhat.



– Akikkel még nem beszéltem, azokkal a héten mindenképpen tárgyalok, és megbeszéljük a folytatást. Így a célokról sem tudok sok mindent mondani, hiszen nem alakult ki a keret – nyilatkozta Ménesi Gábor.