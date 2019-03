Már a vb-re is készülnek: nyilvános edzést tartott hétfőn a magyar női vízilabda-válogatott Szentesen

A magyar női vízilabda-válogatott kedd 18.30-kor az olimpiai ezüstérmes olaszokat fogadja Szentesen, a Dr. Rébeli-Szabó József Sportuszodában a világliga, egyben Európa-kupa selejtezőjében. Olaszország hétpontos előnnyel vezeti a B csoportot, azonban a Magyarországtól egy ponttal lemaradt hollandok egy Franciaország elleni sikerrel még előzhetnek. Az már biztos, hogy a magyar nemzeti csapat továbbjutott, ott lesz az Európa-kupa hatos döntőjében Torinóban, március utolsó hétvégéjén.– Minden mérkőzés a budapesti világliga-szuperdöntőre, valamint a júliusi koreai világbajnokságra készít fel bennünket – jegyezte meg lapunk kérdésére Bíró Attila, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a hétfői, sajtónyilvános edzést követőn. – Az olaszok elleni meccs is azt a célt szolgálja, hogy megtaláljuk a legjobb 13 játékost, akik majd a legoptimálisabb felállásban a legerősebb magyar válogatottat alkothatják a nyáron.Az Európa-kupán részt vevő hat együttes közül hárman kvalifikálják magukat a budapesti világliga-szuperdöntőre, amelyen hazánk válogatottja házigazdaként automatikus résztvevő. Olaszország ellen holnap 18.30-tól (tv: M4 Sport) a visszavágás vágya fűtheti a magyar lányokat, mivel decemberben Veronában nagy csata után szenvedett a Bíró-csapat egygólos, 13–12-es vereséget.– A nemzetközi mezőny egyik legtaktikusabb csapatát fogadjuk, így fejben is maximálisan fel kell készülnünk. A frissességet tekintve hasonló cipőben járnak, mint mi, ők is folyamatosan játszottak bajnoki és Euroliga-meccseket. Apróbb sérülések vannak nálunk, de mindenképpen szeretnénk visszavágni. Jó meccset játszottunk, de több hiba végül a vereséget jelentette nekünk. Nem érdemeltük meg, így bízom benne, hogy arra a teljesítményünkre még ráteszünk egy lapáttal, és győzelemmel örvendeztetjük meg a szentesi szurkolókat – fogadkozott a holnapi találkozót tekintve a magyar női vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya, Bíró Attila.