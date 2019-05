Még nem tudni, honnan érkeznek bírók a MOL-PICK-Veszprém döntőre

Egyelőre nem tudni, hogy melyik országból érkeznek a bajnoki döntőre a játékvezetők. Fotó: Kuklis István

– Úgy véltük, a legjobb megoldás mind a MOL-PICK Szeged és a Telekom Veszprém, mind a magyar játékvezetők és valamennyi játékos védelmében, ha ezúttal külföldi kettősök működnek közre a bajnoki döntő két találkozóján – nyilatkozta Horváth Gabriella főtitkár annak apropóján, hogy Nagy Lászlót az MKSZ küldöttgyűlése a közelmúltban alelnökké választotta, a jelenlegi szezonban azonban még aktív játékosként, a Veszprém jobbátlövőjeként érintett a bajnoki döntőben.Jó ez? – teszik fel sokan a kérdést. Egyelőre nem ismert, hogy mely országból érkezhet a játékvezetői páros a MOL-PICK Szeged–Telekom Veszprém oda-viszavágós bajnoki döntőjére. Azt sem lehet tudni, hogy mindkét meccset ők vezetik majd, vagy változik a szereposztás.A nőknél már volt, hogy nemzetközi sporik vezették a meccset, 2005-ben a Győr–Dunaferr finálét fújták.– Nálunk a nyolcvanas években vezettek egy Szeged–Veszprém meccset csehszlovák játékvezetők – idézte fel a régmúltat Kővári Árpád, a Pick Szeged egykori elnöke. – Nem jött be a váltás, a magyar játékvezetőknek pedig ez nagyon rosszulesett.Borsos Attila egykori válogatott kézilabdás, a Sport TV szakkomentátora elképzelhetetlennek tartaná, hogy Németországban vagy Franciaországban külföldi játékvezetők tevékenykednének egy-egy rangadón – ott nincs is bajnoki döntő.Ázsiai országokban, így Katarban, az Egyesült Arab Emírségekben megszokott, hogy más országból delegálnak bírópárosokat a meccsre, ez Európában nem jellemző.A Magyar Kézilabda-szövetség egyeztetett mindkét klubbal. A szegediek annyit kommentáltak a hírrel kapcsolatosan, hogy a játékvezető-küldés az MKSZ jogköre, a döntésüket pedig elfogadják.Az is biztos, hogy a döntőben alkalmazzák a videóbírót, így a vitatott eseteket vissza tudják majd nézni. Ez a női budapesti BL-fináléban már működött, erről is egyeztetett előre a szövetség mindkét klubbal.Mindenki reménykedik abban, hogy a 2018–2019-es szezon döntője, amely az ország egyik legkiemelkedőbb sporteseménye, a kézilabdáról, a játékról szól majd, mert valójában ez a lényeg.A döntő első meccsét jövő csütörtökön rendezik Veszprémben, a visszavágó pedig vasárnap lesz Szegeden.