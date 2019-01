Megszorongatta a Naturtex-SZTE-Szedeák a bajnokot

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 14. forduló. Szolnok, Tiszaligeti sportcsarnok, 1500 néző.Kapitány, Praksch, Goda.Kovács P. 5/3, Benke 2, VOJVODA 23/6, Sz. Milosevics 6, Tóth Á. 6.Andric 9/3, Airington 9/3, N. Milosevics 4, Rowsey. Vezetőedző: Dragan Alekszics.Boltics, Vágvölgyi 8, Green 9, Juhos 7/3, Sulovics 7/3.Kerpel-Fronius 6, PONJAVICS 21/9, Révész.Andjelko Mandics.Alaposan megizzasztotta a bajnoki címvédő Szolnokot a Naturtex-SZTE-Szedeák a szombat esti mérkőzésen. Az esélyek abszolút az alapszakasz első felében csupán egy vereséget szenvedett és Szolnok mellett szóltak, azonban ez az első félidőben alig látszott a pályán.Az Olaj sok tiszta dobást rontott, miközben a Szedeák vezetni is tudott, mivel 7–0-s futással kezdte a második negyedet. Innen azonban egy 10–0-val válaszolt a regnáló bajnok, a félidő utolsó perceiben ráadásul csak egy szegedi kosár született.Ellenben a szolnokiak új légiósa, Nemanja Milosevics egy másodperccel a nagyszünet előtt is kosarat tudott szerezni egy alapvonalról bedobott labda után, aminek köszönhetően az addigi legnagyobb, tizenkét pontos különbség alakult ki a szünetre, a játék képe ennél jóval szorosabb eredményt sejtetett volna.A harmadik negyed első percében elveszítette Marko Bolticsot a Naturtex, miután az irányító rosszul fogott talajt, és bicegve hagyta el a pályát. A szegedi játékmester hiánya azonban nem látszott meg Andjelko Mandics csapatának játékán, sőt. Védekezésben ekkor feljavult a Szedeák, és eltüntette a különbséget, 34–32-nél viszont nem sikerült átvenni a vezetést.A hazaiak klasszisa, Vojvoda Dávid ekkor csapata élére állt, vezetésével hét ponttal lépett meg a Szolnok, de az eddigi legjobb szegedi meccsét produkáló Ponjavics kosaraival, valamint Sulovics hármasával felzárkózott a Naturtex. Bő másfél perccel a vége előtt még vezetett is a Szedeák, ám ekkor megint érkezett Vojvoda, aki hibátlanul büntetőzött, így megnyerte csapatának a meccset.– Gratulálok a Szolnoknak! Ellenfelünk jobb volt a végén, de a saját játékosaim előtt is le a kalappal, mert óriásit küzdöttek. Bosszant a kilenc kihagyott büntető, így idegenben nagyon nehéz nyerni. Pillanatnyilag ez volt a legtöbb tőlünk, kezdünk jobb formában lenni, még ha ez most két vereségben is mutatkozik meg, de nekünk a következő meccsek fontosak.