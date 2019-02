Megtörni a nantes-i átkot: holnap 17.30-kor a BL-ben Franciaországban szerepel a MOL-PICK Szeged

Várakozás



Jorge MAQUEDA, a MOL-PICK Szeged játékosa

– Szép időszakot töltöttem el Franciaországban, sok barátom maradt Nantes-ban. Kemény meccs lesz, csak akkor nyerhetünk, ha a védekezésünk határozott lesz. Meccsről meccsre lépünk előre, jobban játszunk, ez mindenképpen erőt kell, hogy adjon. Fontos lesz az is, hogy támadásban precízen, pontosan kézilabdázzunk. Nyerni szeretnénk, nekünk minden meccsen ez a célunk. Remek közösséget alkotunk, igazi családot, ez pedig minden kiélezett találkozón sokat jelent.

A spanyol világbajnok Jorge Maqueda számára különleges lesz a Nantes elleni BL-meccs.

Fotó: Karnok Csaba

Délmagyar szurkolói klub Nagy Martinnal



Jó hír a MOL-PICK Szeged szurkolóinak, hogy holnap 17.30-kor ismét közösen izgulhatnak a Délmagyarország Hági Udvar szurkolói klubban. A francia HBC Nantes elleni csoportmeccset Nagy Martinnal drukkolhatják végig a szimpatizánsok. Lapunk ismét ajándékkal kedveskedik, a közös szurkolásról pedig képgalériával jelentkezünk.

A B csoport állása



1. PSG 12 11 0 1 388 – 328 22

2. Szeged 12 9 1 2 359 – 342 19

3. Flensburg 12 6 0 6 327 – 320 12

4. Nantes 12 4 3 5 363 – 353 11

5. Zagreb 12 4 2 6 312 – 340 10

6. Motor 12 4 1 7 355 – 358 9

7. Celje 12 3 1 8 316 – 345 7

8. Skjern 12 2 2 8 340 – 374 6

Az utolsó előtti forduló következik a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában. A MOL-PICK Szeged utolsó idegenbeli összecsapását vívja szombaton 17.30-kor. A magyar bajnoki címvédő a B csoport 13. fordulójában Franciaországban, a HBC Nantes otthonában szerepel.Gallföldön eddig nem sok babér termett a Szegednek. 2014-ben az EHF csoportkörében 31–23-as vereséget szenvedett, majd 2017-ben már a BL-ben 30–26-ra kaptak ki a kékek.Az ősszel viszont javított a statisztikáján a Szeged, hazai pályán nem mindennapi csatában – ez azért most jellemző a BL-sorozatra – 30–28-ra nyertek a Pastor-tanítványok. Az őszi meccsen a friss apuka, Bodó Richárd remekelt, nyolcszor vette be a tavalyi BL-ezüstérmes kapuját. De minden dicséretet megérdemelt Jonas Källman, Joan Canellas és Jorge Maqueda is, mindhárman 5-5 gólt szereztek.A szegedi terminátornak, Maquedának különleges lesz a meccs, a világbajnok spanyol játékos három idényt húzott le a Nyugat-Franciaországban található város csapatában.A Nantes a PICK-hez hasonlóan jól hangolt. Szerdán este hazai pályán simán, 39–31-re verték a nem túl acélos Istres gárdáját, és továbbra is őrzik második helyüket a PSG mögött a tabellán.A Szeged már szerdán edzett, a keddi egri meccset 40–21-re nyerte, így a magyar bajnokságban továbbra is veretlen.Ma délelőtt az újszegedi sportcsarnok elől indul a csapatbusz. A Liszt Ferenc reptérről előbb Münchenbe repül a társaság, majd innen Nantes-ba folytatja az útját. Várhatóan 17.30-ra érkezik meg a 300 ezres városba. A szálloda közvetlenül a reptér mellett található, így a játékosoknak a bőröndjeiket csak pár métert kell húzniuk. Este fél nyolckor a meccshelyszínen tart edzést Pastor mester.A delmagyar.hu a megszokott módon, útinapló formájában számol be a háromnapos útról – fotókkal, videókkal színesítjük a beszámolót –, a szombati meccsről pedig szöveges online tudósítással jelentkezünk.