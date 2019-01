Metalcom Szentes: elmaradt a bravúr, de maradt némi esély a felsőházra

BVSC–Metalcom Szentes 9–4 (2–1, 1–1, 3–1, 3–1)

Férfi vízilabda OB I, A csoport, 10. forduló. Budapest, Szőnyi út, 150 néző. Vezette: Kun, Petik.

BVSC: SZAKONYI – Csapó, VÁRNAI 3, Török B. 1, Kovács P., PÁSZTOR 2, Mészáros. Csere: Ágh, Lajkó 1, Létay 1, Ambrus, SUGÁR 1, Szabó B. Vezetőedző: Szűcs Levente.

Metalcom Szentes: György – NAGY 1, Vörös 1, Hegedűs, Kuzmenko, Pellei F., Somogyi. Csere: Kókai, KISS 1, Pellei K., Manojlovics, Tóth, Kriszoszpatisz 1. Vezetőedző: Pellei Csaba.

Gól – emberelőnyből: 5/2, ill. 4/1.

Kipontozódott: Hegedűs.



Miután a Honvéd ellen bravúros döntetlennel kezdte az évet a Kurca-parti csapat, megnyílt a lehetőség, hogy a felsőházi rájátszásba kerüljön, az élvonal legjobb nyolc csapata közé. Ehhez egy újabb olyan eredményre lett volna szükség, amely borítja a papírformát, méghozzá a BVSC otthonában. A harmadik negyed elejéig, 4–3-as hazai vezetésig úgy tűnt, ebből is lehet egy szoros csata, de ezután megrázta magát a fővárosi együttes, és egy 5–0-s rohammal simán eldöntötte az értékes bajnoki pontok sorsát. Több kapufával végződött szentesi lövés mellett a BVSC kapusa, Szakonyi Dániel remek teljesítménye is kellett ehhez.



A Metalcom számára továbbra is a 9. és a 12. helyek közötti pozíciók megszerzése a fő cél, de még mindig van esélye a legjobb nyolc közé kerülni, igaz, ezután már ebből a szempontból nem csak a saját kezében van a sorsa.



Pellei Csaba: – Nekünk is megvolt a taktikánk, és az ellenfelünknek is – sajnos utóbbi érvényesült. A BVSC egy gyors csapat, ellenük nem a szép vízilabda a nyerő, hanem a játék lassítása. Ezt akartuk megcsinálni, de nem sikerült, pörgős játékát ránk erőltette a hazai csapat, a harmadik negyedtől már nem tudtuk tartani a tempót. Belementünk egy rohanásba, ami felemésztett minket, és ez támadásban ki is ütközött. Kilenc kapott góllal lehet meccset nyerni, négy szerzett találattal viszont nem. Összességében elégedett vagyok a fiúkkal, végig küzdöttek. Ők is tudják, hogy képesek ráerőltetni a saját akaratukat ellenfelükre, ezt ebben a szezonban is többször bizonyították már. Most nem jött össze, de jó tanulópénz volt egy olyan meccsen, ahol bravúr lett volna nyerni. A következő, FTC elleni bajnokin pihentetem a kulcsembereket, hiszen azután 15 meccs van hátra május végéig.