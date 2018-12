Mikler Roland visszatér Szegedre! A magyar válogatott kapus 3 éves szerződést kötött a MOL-PICK-kel

Fotó: MKSZ

2019 nyarán ismét MOL-PICK Szeged-mezt húz magára Mikler Roland . A magyar válogatott kapus három éves szerződést írt alá az aktuális bajnokkal. A dunaújvárosi születésű hálóőr 2010 és 2014 között már a klubot erősítette. A berlini EHF-kupa-fináléban a szegedi csapat egyik legjobbja volt, döntő érdemeket szerzett abban, hogy az első nagy nemzetközi sikerét érje el a PICK. A Füchse Berlin elleni elődöntőben, illetve a fináléban a Montpellier ellen is remekelt.Ezután Szegedről a nagy rivális Veszprém gárdájába igazolt. A jövő nyáron lejár a szerződése, így a tárgyalások már tavasszal megkezdődtek közte és a csapat között. Információnk szerint a vezetőedző, Juan Carlos Pastor is ragaszkodott Mikler Roland leigazolásához. A tulajdonos, Csányi Sándor kérése az is, ha lehet, mindenképpen magyar játékosokat szerződtessen a Szeged.Mikler nem szakadt el Szegedtől. Zubai Szabolccsal, Vadkerti Attilával kiváló kapcsolatot ápol, így a meccsmentes időszakban többször is lehetett vele találkozni a városban. A szurkolókközött már hetekkel ezelőtt elterjedt a hír, hogy visszatérhet a csapathoz. Volt egy tábor, amelyik örült neki, és akadtak olyanok, akik inkább Marin Sego maradása mellett voksoltak. Mikler egyre jobb formában védett a Bajnokok Ligájában, így a kétkedők tábora is megcsappant. Ezzel eldőlt, hogy a 2019-2020-as szezonban a Mirko Alilovic, Mikler Roland, Nagy Martin hármas lesz a MOL-PICK Szeged kapuskerete. A horvát válogatott Sego szerződése lejár, információnk szerint a macedón Vardar Szkopje szívesen látná, így nem lenne meglepő, hogy Roberto Parrondo vezetőedző csapatában folytatná a pályafutását.