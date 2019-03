Nagyon kikapott az FKSE-Algyő, komolyan vette a feladatát a HLKC, lendületben a jégkorongozók

Már nem éllovasok



Eger (9.)–Vásárhelyi Kosársuli (2.) 75–72 (13–20, 15–15, 21–19, 26–18)

Férfi kosárlabda NB I/B, Zöld csoport, 23. forduló. Eger, Eszterházy-csarnok, 100 néző. Vezette: Józsa, Horváth, Szilágyi.

Vásárhelyi Kosársuli: Molnár 14, KOVÁCS 16/12, Varga 15/6, Bálint 4, Vas 9/6. Csere: Perák 4, Pavlovics 2, Börcsök, Czégel, Béres 6, Kelemen 2, Rostás. Edző: Tóth Tamás.

Tóth Tamás: – Az első negyedben sikerült a megbeszélteket megvalósítani, de a második negyedben már nem a saját ritmusunkban játszottunk. Később kétszer is elléptünk tíz ponttal, és aki alapszakaszgyőztes szeretne lenni, annak ilyen állásból be kell húznia a meccset idegenben is. A végjátékban már szerencsénk sem volt, és nem használtuk okosan a faultokat sem. Már nem a mi kezünkben van a sorsunk.



Becsületbeli ügy



ContiTech FKSE-Algyő (4.)–Lajosmizse (11.) 36–26 (17–13)

Férfi kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Algyő, 250 néző. Vezette: Győr, Hadas.

ContiTech FKSE-Algyő: KISS O. 1 – Szabó 2, Németh 2/1, Árpási 3/1, Valaczkai 2, Varsandán 1, TEMESVÁRI 9. Csere: Gera (kapus), BALDA 6, DOLEZSÁL 1, LŐRINCZ 3, MEZEI 4, Magyar 2. Edző: Herbert Gábor.

Herbert Gábor: – Először is gratulálok a csapatomnak! Sajnálom, hogy az első tizenöt percben az egész heti feszültségemet átragasztottam a játékosaimra. De attól kezdve fegyelmezetten és jól kézilabdáztunk. Egész héten arról beszéltünk, hogy ez egy „becsületbeli ügy", és most tizennégyen voltunk jobbak, mint Jack Nicholson és Tom Cruise. Múlt héten mi álltunk a rossz oldalon, ma pedig nekünk pattant jól minden labda.



Nem harcoltak



PC-Trade Szeged KKSE (8.)–Hajdúnánás (3.) 29–37 (12–19)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Szeged, Etelka sor, 100 néző. Vezette: Szakállas, Varasdi.

PC-Trade Szeged KKSE: Horváth – Sza- bó 2, Spéth 6, Gindeli 3, Bató 7/2, Szécsi 1, Miklós 1. Csere: Zsikó 3, Vér, Csoknyai 1, Maláti 5, Tóth. Edző: Vojkovics Gyula.

Vojkovics Gyula: – Nem harcoltunk, nem szakadtunk meg, és ez lett a vesztünk, ennél sokkal keményebben kell játszanunk.



No komment



Kispest (5.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (12.) 38–18 (20–5)

Női kézilabda NB I/B, Keleti csoport, 15. forduló. Soroksár 100 néző. Vezette: Dáné, Komáromi.

Levendula Hotel FKSE-Algyő: Kölcze – Aracsi 1, Egervári 2, Szepesi 3, Rózsa, Zsilák 3, Lovistyék 2. Csere: Hernádi (kapus) Vér 1, Gercsó 4, Draxler 2, Fejes. Edző: Avar György.

Avar György: – No komment.



Közte 18



Pick Szeged U23 (1.)–Tigrisek Csongrádi KSE (10.) 40–22 (20–12)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Szeged, Etelka sor, 50 néző. Vezette: Molnár J., Szenteszki.

Pick Szeged U23: Marczika 1 – Kurai 2, Csányi 1, Szabó B. 5, Csíki R. 5, Szilágyi 4, Lőrincz 3. Csere: Gémes (kapus), Józsa 3, Kosik 2, Csiki Cs. 4, Bajus B., Balán 2, Dobay 2, Tőkés 5, Oltványi 1. Edző: Velky Péter.

Tigrisek Csongrádi KSE: Pásztor 1, Perbíró 1, Losonc 3, Huszák 2, Felföldi, Tóth 2, Majdán, Kovács A., Bíró,

Zvolenszki 6, Blaskó 4, Molnár 1, Gömöri 1, Kocsis, Sebők, Kovács D. 1. Játékos-edző: Pásztor István.

Velky Péter: – A mérkőzés elejétől a végéig fegyelmezetten, összeszedetten játszottunk, támadásban és védekezésben egyaránt. Minden játékos élt a lehetőséggel, gratulálok a csapatnak!

Pásztor István: – Taktikai fegyelmezetlenségek jellemezték a játékunkat, illetve sok technikai hiba. Jóval nagyobb koncentrációra van szükség ahhoz, hogy többet ne szenvedjünk ilyen nagy különbségű vereséget. Igyekszünk kijavítani a hibákat, rendet rakni a fejekben.



Mindent megpróbáltak



Kunszentmárton (6.)–ContiTech Makói KC (11.) 30–25 (16–16)

Férfi kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Kunszentmárton, 100 néző. Vezette: Hirth, Tárnyik.

ContiTech Makói KC: Dani – Czirják, PAPP 3, HEGYI 7, LESZKOVÁN 9, VAS 3, VERÉB 3. Csere: Jó (kapus), Szabó, Pádár, Zsiga, Lajtár. Edző: Gera Norbert.

Gera Norbert: – A hiányzók ellenére minden energiánkat mozgósítottuk. Tíz hétméterest lőtt a hazai csapat ellenünk. Ha Hirth játékvezető úrnak módjában állt volna, lehet, hogy gólt is lőtt volna nekünk.



Komolyan vették



HLKC (2.)–Gyomaendrőd (10.) 39–27 (22–12)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Hódmezővásárhely, Balogh Imsi Sportcsarnok, 160 néző. Vezette: Bús, Szuromi.

HLKC: Ádász – Török 6, Nagy 9, Dankó 2, Szabó 7, Székesi 1, Bagi 6. Csere: Áncsán (kapus), Blaskovics 3, Becsei 3, Kandó, Kovács, Ötvös, Földesi, Lukács 2, Vörös. Edző: Dankó Ervin.

Dankó Ervin: – Az első félidőben komolyan vették a lányok a találkozót. Keményen védekeztek, és felállt fal ellen jól ültek a figurák. Gratulálok a csapatnak!



Iksz a városi derbin



PC-Trade Szeged KKSE U22 (8.)–KSZSE (6.) 22–22 (12–8)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Kiskundorozsma, Ács Géza Sportcsarnok, 50 néző. Vezette: Bozó, Mezei.

PC-Trade Szeged KKSE U22: Tóth 2, Kovács 8/3, Farkasinszki, Molnár, Szöllősi, Baranyi 2, Zsemberi 2, Bali 2, Kertész, Csáki 2, Lantos 1, Pördi 1, Csécsei, Bognár 2. Edző: Zsadányi Sándor.

KSZSE: FODOR, Kovalcsik, Jakab (kapusok), Nagy 2, Karácsonyi 3, Szűcs 5/2, Csányi 1, Fehér, Bacsa 2, Kovács, Bognár 4, Király, Lipták, Balogh 3/1, Dobó 2, Jakabovits. Edző: Komáromi Endre.

Zsadányi Sándor: – Az egész mérkőzést uraltuk, jól játszottunk. Sajnos a legvégén ki tudott egyenlíteni az ellenfelünk. Igazi rangadó volt.

Komáromi Endre: – Nagyon rosszul játszottunk, egy kis szerencse mellé a küzdeni tudásunk is kellett a döntetlenhez.



Büszkék lehetnek



Makói KC (12.)–Bácsalmás (9.) 30–35 (12–17)

Női kézilabda NB II, Délkeleti csoport, 15. forduló. Makó, 50 néző. Vezette: Csanádi, Polgár.

Makói KC: Kádár, Stefanik (kapusok), Bozsó 3, Dénes Dom. 1, Dénes Dor. 8/5, Hadobás 6, Nagy 6, Rácz 2, Szél 4, Szűcs, Czirok. Edző: Szabó Attila.

Szabó Attila: – Fegyelmezetten, türelmesen játszva, egyenrangú ellenfél voltunk. Az első tíz percben még nem állt össze a játékunk, később négy büntetőt hagytunk ki. Közel voltunk ahhoz, hogy megszerezzük az első győzelmünket. Büszke vagyok a csapatra!



Idegenbeli siker



Debrecen II. (6.)–HVSC (8.) 10–12 (2–2, 3–3, 1–4, 4–3)

Férfi vízilabda OB I/B, A csoport, 17. forduló. Debrecen, 50 néző. Vezette: Sándor, Madarasi.

HVSC: Ujházi – Rácz-Fodor, Józsa, Barna 4, Pölös, Benkő 2, Vígh 3. Csere: Kürtösi 1, Rácz 1, Kertész, Holka 1, Oláh, Kősasvári. Edző: Szabó Tamás.



21 gólt lőttek



Székesfehérvár (9.)–Szegedi Férfi Vízilabdacsapat (2.) 6–21 (1–4, 2–5, 0–6, 3–6)

Férfi vízilabda OB I/B, B csoport, 17. forduló. Székesfehérvár, 50 néző. Vezette: Horváth, Debreceni.

Szegedi Férfi Vízilabdacsapat: Molnár – Szedmák 1, Berki 2, Palotás 2, Boros 5, Somlai 2, Blank 3. Csere: Zsigri 1, Bicskei 2, Lihotzky 1, Török 2, Farkas. Edző: Csányi László.



Szoros csaták



Bátonyterenye (9.)–Szentesi TE (8.) 5:3 (3079:3073)

Női teke szuperliga, 15. forduló.

A szentesi pontszerzők: Dóczi (566 fa), Marsi (550), Seresné Lászlófi (501).



Gázművek (7.)–Szegvár (8.) 5:3 (3173:3138)

Férfi teke NB I, Keleti csoport, 19. forduló.

A szegvári pontszerzők: Szabics (547 fa), Szabó (567), Rácz (532).



Küzdőszellem



Szegedi RSE (4.)–DEAC (5.) 2:3 (21, –21, –16, 10, –11)

Női röplabda NB II, Keleti csoport, rájátszás, 4. forduló.

Szegedi RSE: Nagy, Fürdök L., Hűse, Kertai, Farkas, Németh. Csere: Andó (libero), Sipka (libero), Fürdök N., Szalenko-Tőkés, Hámori, Ádám. Edző: Tátrai Sándor.

Tátrai Sándor: – Több szettben is megmutatták a lányok, mi van bennük, mindig ilyen küzdőszellemmel kellene röplabdázniuk. Fejben sokat kell fejlődnünk, nagyon sajnálom, hogy a második szettet óriási előnyről elveszítettük. Gratulálok a lányoknak, remek meccset játszottak!



Éltek a lehetőséggel



Szegedi RSE (1.)–Kistext (4.) 3:1 (–24, 13, 18, 23)

Férfi röplabda NB II, Közép csoport, rájátszás, 1. forduló.

Szegedi RSE: Bodnár, Piti, Filius, Nagy, Sarnyai, Berentés. Csere: Tátrai (libero), Inhoff, Honti, Kiss, Demcsák, Csányi D., Strezeneczki. Edző: Csányi Roland.

Csányi Roland: – Népes szurkolótábor előtt, kicsit felforgatott csapattal álltunk fel, de a legfiatalabbak is éltek a lehetőséggel a vártnál nehezebb csatára kényszerítő ellenféllel szemben.



Kellett a lendület



Óbuda (7.)–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű (5.) 3–7 (1–1, 2–2, 0–4)

Férfi jégkorong OB II, rájátszás, 1. forduló. Budapest, Gepárd Jégcsarnok, 15 néző. Vezette: Haszonits, Dósa, Bedő.

Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Szalai Á. (90%) – Láng Cs. 1, Maslac (2), Pallós P. (3), Rózsahegyi 2 (1), Varga D. 1 (2). Csere: Annus, Becsei, Balázs 2, Csanády Zs. (1), Hajdu (2) – Kozák, Lőrincz, Borsos 1, Sebők K., Szalai G. Vezetőedző: Prakab Gábor.

Prakab Gábor: – Két egyforma erejű csapatról van szó, ám ez egy teljesen más meccs volt, mint az egy héttel ezelőtti. Nagyon korrekt játékvezetést kaptunk. Rutinos játékosaink mellett ezúttal is ki kell emelnem az utánpótláskorú hokisainkat, mindannyian jól teljesítettek, erőnlétben kellett a lendületük. Két hét múlva hazai jégen, a Jászberény ellen zárjuk a szezont. Ha akkor nyerünk, megszerezzük az ötödik helyet.