NB III: Nincs már tét

A Szeged-Grosics Akadémia biztos bajnokként és feljutóként vághat neki a Budapest Honvéd II. elleni szezonzárónak.– Most is azt fogjuk tenni, amit általában teszünk, vagyis kemény munkát végzünk a győzelemért. Én arra kérem a szegedieket, a csapat szurkolóit, hogy látogassanak el vasárnap Gyulára, élvezzék a várost, majd fél hattól nézzék meg a meccset, és üdvözöljék a bajnokokat! – mondta a csapat honlapjának Joao Janeiro , a Szeged-GA edzője.A SZEOL SC az Iváncsa elleni idegenbeli találkozó eredményétől függetlenül bronzérmes, és már nem tudja meg-előzni a második Szentlőrincet sem.– Próbálunk tisztesen helytállni az utolsó mérkőzésen, azok a játékosok kerülhetnek előtérbe, akik eddig kevesebb lehetőséget kaptak. Nem feltartott kézzel megyünk, jó meccset szeretnénk játszani. Mentálisan borzasztóan kiürültünk, főleg az elmúlt hetek történéseit követően, hosszú volt a szezon. Ez viszont nem változtat azon, hogy pontot, pontokat szeretnénk szerezni – nyilatkozta Siha Zsolt , a SZEOL SC edzője, aki az eltiltott Kéri Tamás és Grünvald Attila mellett sérültjeire sem számíthat.A Hódmezővásárhelyi FC ugyan nem kerülheti el a kiesést, de ha nyer, csak két pontra kerül a bennmaradt Szekszárdtól: éppen ezt a csapatot fogadja vasárnap. A vásárhelyiek számára talán még jól jönne, ha lenne a bajnokságból pár forduló, így viszont ez lesz az utolsó harmadosztályú mérkőzésük.– A labdarúgás történelmében még soha nem győzte le a Pécset a Vásárhely, így történelmet írtunk múlt héten aratott sikerünkkel. Egész évben nem lazítottunk, így kijött az elvégzett munka. A stratégián most sem változtattunk, függetlenül az eddigiektől, most is keményen dolgoztunk egész héten. A legfontosabb, hogy sok fiatal játékos bemutatkozhatott, néhányuk be is érett a szezon végére. Szépen szeretnénk búcsúzni a kitartó közönségünktől – mondta Szűcs Róbert, a HFC edzője.A Makó sereghajtóként végez a szezon végén, ezen pedig nem tud javítani akkor sem, ha esetleg bravúrt aratna Dunaújvárosban.– A legerősebb csapatot szeretnénk összerakni vasárnapra, megpróbálunk jól helytállni a Dunaújváros vendégeként. Remélhetőleg mindenkiben lesz annyi, hogy megmutatja, miért is volt itt, és mit tud igazán. Az biztos, hogy lesznek távozóink, ők is felhívhatják magukra a harmadosztályú klubok figyelmét – mondta Magyar György , a Makó játékos-edzője.