Volt klasszisa veheti meg a Timberwolvest

A tulajdonos Glen Taylor eladja az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Minnesota Timberwolves csapatát.

A 79 éves üzletember a Raine Group kereskedelmi bankot bízta meg a klub értékesítésével, a The Athletic nevű portálnak pedig elárulta, hogy már több befektetői csoporttól is kaptak ajánlatot. Taylor mindehhez azt is hozzátette, hogy

a vevőjelöltek között vannak, akik elköltöztetnék Minneapolisból az együttest, nekik viszont biztosan nem adja el a gárdát.

„Ők már nem számítanak pályázóknak, ezt egyértelművé tettük. A csapatnak mindenki szerint maradnia kell a városban” – jelentette ki a tulajdonos.

Taylor 1994-ben kevesebb mint 90 millió dollárért vásárolta meg a Timberwolvest, mely a Forbes magazin szerint 1,38 milliárdot ér jelenleg, az üzletember pedig sajtóhírek szerint legalább 1,2 milliárdot szeretne érte kapni.

A várakozások szerint a gárda néhány hónapon belül gazdát cserélhet, és

nem elképzelhetetlen, hogy a klub legendája, a Minneapolisban 14 szezont töltött Kevin Garnett is az új tulajdonosok között lesz, mivel az egyik jelentkező csoportnak ő is a tagja.

A Hírességek Csarnokába idén beválasztott 44 éves kosaras már korábban beszélt arról, hogy szeretne visszatérni egykori együtteséhez, ám csak akkor, ha már nem Taylor lesz a tulajdonos.

Garnett és Taylor viszonya 2015-ben romlott meg, miután – előbbi elmondása szerint – a milliárdos kihátrált a korábbi vezetőedző Flip Saundersszel kötött megállapodásból a tréner halálát követően. Az egyezség szerint Garnett a visszavonulását követően a csapat vezetésében kapott volna munkát, vagy a tulajdonrészhez jutott volna a gárdában, ám végül egyik sem történt meg.

