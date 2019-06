Nusser Elemérrel első céljukért, a bennmaradásért küzdenek az NB I-ben a férfi röplabdások

Fotó: Kuklis István

Új korszak kezdődik a Szegedi Röplabda SE életében, hiszen beért az elmúlt évek tehetségnevelő munkájának gyümölcse, a klub férfi csapata feljutott az NB I-be. Már akkor felmerült a kérdés: ki lesz az edző? Erre csütörtökön, sajtótájékoztató keretében kaptunk választ: Nusser Elemér irányítja majd az élvonalba visszajutó együttes munkáját.Senkinek sem kellett bemutatni a trénert, hiszen a legutóbbi elsőosztályú szereplés időszakában is ő volt a vezetőedző, rutinja pedig sokat érhet az együttesnél, amely első szezonjában a bennmaradást tűzte ki célul. Nusser korábban a negyedik helyre is elvezette az akkoriban még HPQ Szeged néven szereplő csapatot, azóta az utánpótlásban dolgozott az SZRSE-nél, ahol a serdülő és a gyermek korosztállyal is bajnoki döntőkben szerepelt, és már 1983 óta edzősködik Szegeden.– Legnagyobb kihívás nem lesz a szezonban, mert csak kihívás lesz, hiszen a fiúk többsége amatőrnek számít, csak páran voltak élvonalbeli csapatok környékén – kezdte a beszélgetést Nusser. – Néhányan közülük ifjúsági és felnőtt korukban dolgoztak velem, a többiekkel még meg kell ismerkednem. Sok munka és elszántság kell a cél eléréséhez, hiszen úgy tűnik, szinte minden csapat komoly erősítésekbe kezdett. Fel kell venni a kesztyűt, mindent megpróbálunk! – hangsúlyozta a szakember.