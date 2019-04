Olimpiai ezüstje is van tornában a községnek: Apátfalván megbecsülik a futballt - fotók, videó

Olimpiai ezüstje is van a községnek



Kevesen tudják, de Apátfalvának van egy olimpiai ezüstérme. A település szülötte, Herczeg István 1912-ben Stockholmban a magyar tornászcsapat tagjaként állhatott fel a dobogó második fokára. A 15 fős csapatnak volt a tagja. Érdekesség, hogy a kiváló sportoló földbirtokos is volt, fiatalon, 61 évesen hunyt el Szatymazon. A falu szülötte az ultrafutó Sipos István is, aki több kategóriában is országos csúcstartó, idén májusban ünnepli 60. születésnapját.

Úgy indult a délutánunk, hogy először visszatettük az állunkat. Apátfalvára utaztunk, a Délmagyarország-futballtúra újabb állomására. A Makótól 10 kilométerre található háromezres településen is a futball a legnépszerűbb. Egykor még az NB III-ban is szerepelt a csapat, most a megyei II. osztályban az éremért küzdenek a felnőttek, akik jelenleg a harmadik helyen állnak. Koczkás Zoltán , aki a nagyok mellett az utánpótlás munkáját is irányítja, a helyi sportcsarnok előtt fogadott bennünket. Beléptünk a létesítménybe, és tátva maradt a szánk. Röviden jellemezve: gyönyörű.Kis lelátó, eredményjelző, konditerem, tágas öltözők – a női játékvezetőknek külön is van egy –, orvosi szoba, szóval minden, ami a mai kor igényeinek megfelel. És ami a lényeg, sok gyerek a pályán, éppen az U7-től az U9-ig edzettek a fiatalok.– Százhúsz igazolt labdarúgónk van, ebből húsz felnőtt. A gyerekek között rengeteg a lány is, a kicsik heti két edzésen vesznek részt.Játékos labdavezetés szerepelt éppen a műsoron, amikor néztük őket. „Alapvonalra sorakozunk! Kicsit futunk!" – szólt Keresztúri Dávid edző. A vicc sem maradt el, mert tapsra kellett indulni, a fiatal tréner azonban többször is a levegőbe csapott, a gyerekek pedig elindultak, így nevetett mindenki. Ebben a korban éppen a játékosságról szól egy-egy foglalkozás, Apátfalván pedig erre helyezik a hangsúlyt.– Szekeres Ferenc polgármestertől, Balázs Katalintól, a Dózsa György Általános Iskola igazgatónőjétől minden segítséget megkapunk, hogy ilyen szinten és színvonalon tudjuk működtetni a klubot. Négy edző dolgozik a csapatokkal, rajtam kívül Bornemissza Gábor, Keresztúri Dávid és Juhász Dénes – mondta Koczkás Zoltán.Jung Kristóf az Apátfalva Sport Club egyik tehetsége, az U9-es csapat tagja. Érdekesség, hogy a nagypapája éppen annak a helyi csapatnak volt a kapusa, amelyik az NB III-ban szerepelt.– Védő vagyok, a Real Madrid a kedvenc csapatom, kedvelem Gareth Bale-t és Sergio Ramost. A tanulás is jól megy, a matek és a tesi a kedvencem. Jó csapat a miénk, szeretek az ASC-ben futballozni – mesélt nekünk Kristóf.A sportcsarnokból az iskola udvarán található műfüves pályára mentünk. Itt a nagyobbak edzettek, és ádáz csatát vívtak, egymás közti játék szerepelt a programban. Paul egy remek csel után a kapuba talált, mi pedig mondtuk neki, hogy ezt megörökítettük videón. Na, innentől kezdve kapta a társaktól az osztást, hogy a 14 éves játékos médiasztár lett. Jött a válasz, Laci egy ziccert használt ki, ordított is minden csapattárs, hogy sikerült egyenlíteni. Bornemissza Gábor edző a csütörtöki edzésen is a játékra helyezte a fő hangsúlyt.És ezzel még nincs vége az apátfalvi történetnek, hiszen hamarosan elkészül az új pálya, világítással, így igazi futballszentéllyel rendelkezik majd a település.Ma pedig még ugyan Makón, de 18 órakor rangadót vív az ASC, a listavezető, patinás Mórahalom lesz az ellenfele a harmadik helyen álló együttesnek. Amit megállapíthatunk: a futball nagyon jó helyen van Apátfalván. Értékelik, megbecsülik, és tesznek érte, ami igazi közösséget épít.