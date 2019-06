Osztályozó az NB I-ért: Szombaton 16 órától Makón Szent Mihály-Fehérvár FC

Bartalis Barbara (jobbra) is felkészült. Fotó: MLE

Bár az NB I alapszakasza már május 11-én véget ért, a Szent Mihálynak most következik a legfontosabb része: az osztályozó az első ligáért. Az NB II két bajnoka, a Kelen SC és a Fehérvár FC lejátszotta már az első párharcot, amely két döntetlent (1–1, 2–2) hozott, az idegenbeli gólok révén pedig a Kelen SC került az NB I-be. Így viszont a Fehérvár FC lesz a Szent Mihály ellenfele az osztályozókon.– Mindkét meccsét láttam az ellenfeleknek: az elsőn jobb volt a Vidi, Székesfehérváron meg a Kelen SC. Mindkét meccs döntetlen lett, így nagyjából egyforma két együttesről beszélhetünk – mondta Hódi Mihály, a Szent Mihály vezetőedzője. – Nagyon nagy meccsek lesznek, hiszen veszélyes csapat a Fehérvár FC. Fiatalok, és olyan körülmények között dolgoznak, amelyek komolynak mondhatók – más kategória, mint a mienk. Három hete erre készülünk, és a lányok tudják, mi múlik ezen, így oda is teszik magukat. A jamaicai válogatottban szereplő Sweetman már a világbajnokságra készül a nemzeti csapatával, és mivel a televízió élőben közvetíti a Brazília elleni találkozót, így a Szent Mihály játékosa látható lesz a vb-n is. Felkészülten várjuk az oda-visszavágós párharcot.A mérkőzés szombaton 16 órakor kezdődik Makón.