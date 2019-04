Pokoli hangulat vár rájuk? Ma a Bajnokok Ligájában Vardar Szkopje-MOL-PICK Szeged (Útinapló)

Pastor a meccs spanyol ellenőrével beszélget az edzés előtt. Fotó: Süli Róbert

Öten egy labdáért. A MOL-PICK Szeged csapata (kékben) komoly erőpróbára készülhet Észak-Macedóniában. Fotó: Török János

Remek hangulatban telt a tréning, minden szegedi játékos elszánt, tisztában van vele, hogy mekkora a tét. Most még csend volt az Arénában, este viszont megtelik a csarnok, pokoli lesz a hangulat.Hamarosan egy Bodó Richárd interjút láthatnak itt az oldalon.Kezdődik az edzés. Ha késő este van a meccs, akkor mindig edz a MOL-PICK Szeged. Ilyenkor már nem kell bonyolult dologra gondolni, a mozgáson, a taktika csiszolásán van a hangsúly. Szerencsére mindenki jól aludt, napsütésre ébredt a társaság, a játékosok a reggeli után közösen kávéztak, beszélgettek. Furcsa látványt nyújt Szkopjéban a sok-sok emeletes busz, az egyiken éppen a Nantes észak-macedón válogatott kézilabdása, Kiril Lazarov reklámozott egy céget.19 órától gyakorolt a csapat, Bubori Kornél erőnléti edző melegítette be a fiúkat, majd előkerült a labda, végül a Dean Bombac fémjelezte csapat nyerte a focimeccset, 5-3-ra, pedig Sostaricsék 3-0-ra is vezettek, végül mégis veszítettek. Ezután még néhány taktikai elemet vett át a csapat, 1 óra 15 percig tartott a foglalkozás.Csütörtök délelőtt újabb edzés vár a fiúkra, 11 órától lesz egy kis átmozgatás, este pedig jön a meccs, a BL-csata.Üdvözlünk mindenkit Észak-Macedónia fővárosából, Szkopjéból. Szerencsésen megérkezett a MOL-PICK Szeged, 10 perc csúszással landolt a gép, a csomagok viszonylag gyorsan megjöttek, még egy kis tréfa is belefért, Stanislav Kaspárek eldugta Stefán Sigurmannsson bőröndjét, aki így izgatottan tekintett a szalagra, ami üres volt. Természetesen csak néhány pillanatig hagyta kétségek között a cseh játékos az izlandit, aki végül jót nevetett. 22 fok, meleg fogadta a társaságot. A Nagy Sándor reptér 20 kilométerre van a szállástól, így 30 perces buszozás után foglalta el a társaság a Hotel Russia szobáit. Ebéd, majd pihenő következik, 19 órától pedig edzésen vesz részt a keret.A szegedi klub közben szerződést kötött a legendás PICK-játékos, Bajusz Sándor gyermekével, Brunóval. Este fotókkal, videókkal jelentkezünk!Már Újvidék előtt pihen a csapat, remek a tempó, nem volt sor a határon. 13.20-kor indul a repülő Belgrádból, várhatóan 14.30-kor landol a gép Szkopjéban. Nagy, Pedro és Sunajko maradt ki a keretből.Kezdjük a legfrissebb hírrel: az észak-macedón Vardar Szkopje orosz tulajdonosa, Szergej Szamszonenko az elmúlt héten bejelentette, hogy az idény végén elhagyja a csapatot, nem támogatja tovább a klubot. Arról már nagyon régóta lehetett hallani, hogy komoly anyagi problémákkal küzd a patinás Vardar, nemcsak a jelenlegi keret felé van tartozása a mecénásnak, hanem régóta görget maga előtt komoly adósságokat. A nagy kérdés, hogy ez milyen hatással van a szkopjei együttesre, amely éppen a MOL-PICK Szeged ellen csatázik a VELUX EHF Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Az első meccset holnap 20 órakor vívja idegenben, a szkopjei pokolban a magyar bajnok és kupagyőztes.Szerdán reggel Szegedről Belgrádig buszozik a társaság, majd repülőre ül, egyórás utazás után pedig Szkopjéban landol. A szálloda közvetlenül a csodaszép Vardar Aréna mellett található, így innentől kezdve csak gyalog közlekedik a társaság. Szerda este és csütörtök délelőtt is a meccshelyszínen edz a csapat. Jó hír, hogy mindenki egészséges, Zsitnyikov, Gaber, Bodó és Källman is rendbe jött. A húsvéti ünnepek alatt sem állt le a csapat, mindennap (!) volt délelőtt edzés. Hétfőn a védekezés gyakorlása játszotta a főszerepet, kedden a támadásvezetést sulykolta a keret.Több érdekessége is lesz az összecsapásnak. A két szurkolótábor példás barátságot ápol egymással. Szegedi oldalon Joan Canellas és Jorge Maqueda éppen a Vardartól igazolt Szegedre. Stas Skube és Szergej Gorbok helyzete pedig fordított, a PICK-mezüket cserélték fel szkopjeire.Mester és tanítványa néz majd egymással farkasszemet a kispadon. Juan Carlos Pastor Valladolidban és Szegeden is trénere volt Roberto Parrondónak, aki most a Vardart irányítja.– Ebben a párharcban, úgy gondolom, hogy döntő lesz az első meccs – nyilatkozta Matej Gaber, a Szeged szlovén válogatott játékosa. – Követjük a filozófiánkat, nyerni szeretnénk a Vardar otthonában. Tudjuk, hogy nehéz lesz, de mindent megteszünk a győzelemért. Mindig jó érzés hallani a szegedi szurkolók buzdítását. Szerte Európában ott voltak a meccseinken. Mindig segítenek, így most is a Szkopje ellen.A MOL-PICK Szeged háromnapos BL-túrájáról a delmagyar.hu-n útinapló formájában számolunk be, friss hírekkel, fotókkal, videókkal. A meccsről szöveges online tudósítással jelentkezünk.