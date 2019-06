Rekordlétszám: jön a nyolcadik kapusháború

Újra repülnek a kapusok a Felső Tisza-parton. Fotó: Daru Andrea

Idén már nyolcadjára mérkőznek meg egymással az egyedi szabályrendszer szerint lebonyolított tornán, méghozzá várhatóan rekordlétszámmal: az öt kategóriában (nyílt, +35, nők, U14 és U13) 166 kapus küzdhet meg az értékes díjakért. Annak, aki győzni szeretne, nem csupán védenie, hanem rúgnia is jól kell – hogy melyik stílus érvényesül majd jobban, az június 16-án kiderül.A tavalyi 15 dobogós közül tizenhárman úgy döntöttek, hogy idén is részt vesznek az országosan jó hírnévvel bíró eseményen, amelyre egyébként is jellemző, hogy szívesen térnek vissza azok, akik egyszer már megízlelték a Kapusháború ízét.A Délmagyarország a kezdetektől fogva médiapartnere az eseménynek, és most is támogatjuk a jövő vasárnap 8 órakor kezdődő programot, amelyen négy szerencsés kapus az idén is ellátogató sztárvendégek ellen küzdhet meg.