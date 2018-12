Sego-parádé, simán nyert Dabason a MOL-PICK Szeged

Férfi kézilabda NB I, 11. forduló. Dabas, OBO Aréna, 600 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.Pallag - Országh 1, Tokuda 4, Bíró, Szöllősi Sz., Borsos 6, Kékezovity 1.Podoba (kapus), Simovics 1, Zakics 2/2, Lepsényi 1, Perisics 2, Kiss A. 3, Ács 1.Tomori Győző.Sego - Bombac, Maqueda 4, Henigman 1, Gaber 4, Bodó 1, Sigurmannsson 7/4.Sostaric 6, Balogh 1, Canellas 6/3, Zsitnyikov 1, Sunajko 1, Tóth J.Juan Carlos Pastor.Hétméteres: 2/2, ill. 8/6.Kiállítás: 4, ill. 2 perc.VÉGEZakics a balszélről, Sego természetesen véd, majd Sostaric rohan, belövi, 22-32. Közte tíz! Nem nézi az időt a Dabas, letelik, ez a vége! Sima Pick-siker.Tóth belefordul a védőbe, majd szabálytalan zárás a másik oldalon. Sunajko indul, 22-30. Henigman is gólt szerez, átlövésből, 22-31.Sego ma ismét nagyot alkot!Sigurmannsson indításból 22-29.Ács a jobbszélről, kiszorított, Sego! Maqueda rendezetlen fal ellen, 22-28.Kiss estében ügyes, 22-26. Időt kér Pastor. Öt és fél perc van hátra. Maqueda, 22-27.Kiss talpról, kapufa. Maqueda bejátszása rossz Gabernek.Gaber elöl elütik a labdát.Henigman blokkol, alszik a szegedi védelem, Tokuda szerzi meg a labdát, 21-26.Lepsényi a jobb alsóba balátlövőből, 20-25. Ismét Sigurmannsson áll oda a heteshez, 20-26.Gaber blokkol, Sostaric és Bodó viszik a labdát, előbbi talál be végül, 19-25.Kiss szabálytalan Gaberral szemben, két perc és szabaddobás. Maqueda visszahúzza a jobb felsőbe, 19-24. Időt kér a Dabas.Tokuda ápattintott átlövésére Sego kézzel ér le. Elszórja elöl a labdát a Szeged, Ács rohan, 19-23.Perisics lövése valahogy utat talál a hálóba, 18-22. Canellas beállóból, 18-23.Sego ölében a dabasi átlövés, majd Sostaric indul, 17-22.Gaber a Szeged egyik legjobbja Sego mellett, a sokadik hetest harcolja ki. Podoba érkezik a kapuba, kapufára rúgja Canellas negyedik hétméteresét.Zakics pimasz módon elpörgeti Sego feje fölött, 17-21.Bíró harcol ki egy hosszú támadás végén büntetőt.Maqueda talán elsieti az átlövést, Pallag hárít.Kiss másodszor is megpróbálja, ez már bemegy, 15-20. Zsitnyikov válaszol azonnal, 15-21. Kiss a pipába, rázza is az öklét, 16-21.Zsitnyikov lövését kirúgja Pallag, a kipattanó megáll Sigurmannsson előtt a hatoson belül, ahova nem nyúlhat be. Jöhet a Dabas.Sostaricsra nem jut ember visszafutás közben, bepattintja a rövidbe, 14-20. Kiss Attila átlövését is kiüti Sego,Canellas előtt nyílik szét a fal, 14-19. Időt kérnek a hazaiak. Szöllősi válik le ügyesen Gaberről, de Sego véd.Borsos átlövése a blokkról bepattan, 14-18.a szegedi labdaszerzést még a helyi szpíker is megdicséri, Sigurmannsson fut el a labdával, 13-18. Borsos a bal alsóba, Sego kiüti. Zsitnyikov-belemenés.Maqueda fut üresbe, kapja a labdát Canellastól, 13-17.perisics távolról, Sego véd, Zsitnyikov indítja Sigurmannssont, 12-16. Perisics most közelebbről, Sego rogyaszt, fölötte bemegy a labda, 13-16.Maqueda lövését is kirúgja a kapus, pont Sostaricshoz pattan a labda. Gaber taszítják, lábához ér a labda, a hazaiaknak fújják oda a sporik.Borsos ellépi. Zsitnyikov hát mögötti passza Sigurmannssonnak, Pallag véd, de marad a Szegednél.a Szeged kezdi a második játékrészt, Sigurmannsson a kapufa tövét találja el a szélről.FÉLIDŐGaber zár szabálytalanul. Borsos jobb kézzel a jobbátlövő posztjáról, 12-15. Időt kér a MOL-PICK Szeged, 29 másodperc van hátra az első félidőből. Bodó veszt labdát majdnem, Balogh talpról távolról a kezek alatt, mell. FÉLIDŐSego olvassa ismét Perisics gondolatát.Canellas Pallag "szemei közé", 11-15.Perisicset blokkoljuk, oldalt megy ki a labda, marad a hazaiaknál. Sego Perisics átlövését tolja a kapufára.Canellas büntetőből, 11-14.labdát szerez a Szeged, Borsos lerántja a szegedi térfélen Canellast, két perc. Még Balogh is nehezményezi, "Mit csináltál?" - hallatszott a kérdés..Sego könnyedén. Gaber, újabb hetes, megdolgozzák rendesen. Canellas, Pallag lábai között, 11-13.Zakics hétméteresből, 11-12. Bodó ziccerben, fejbe lövi Pallagot, ápolni kell. Minden rendben a kapussal, megtapsolja a publikum.Baloghhelyezi a lövését, 10-12.időt kér a Dabas. Ami szép, az szép, Borsos pókhálózza ki a jobb felsőt, 10-11.Gaber kap sárga lapot.Bíró lövését védi Sego, indítja Sostaricsot, ballal összeszedi és belövi, 9-11.Pallag hárít, Simovics rohan, 9-9. Gaber negyedszer, 9-10.Henigmané a mérkőzés első kétperces kiállítása. Tokuda passzol a balszélre, Kékezovity adja kínaira vissza a labdát, a feladó fejezi be, bepofozza a labdát, 8-9.Borsos-ziccer, Sego nagyot véd! Orszáágh belövi a kipattanót, de leért a lába. Sigurmannsson rendezetlen fal ellen, 7-9.Balogh megveri lábbal Szöllősit, belül védekezés miatt büntető. Canellas, 7-8.Bombac passza ismét rossz. Gaber blokkol.Borsos lerázza Henigmant, 7-6. Az első Bodó-bomba, 7-7. Jó lövés Bírótól, de Sego véd. Eladjuk, a Dabas is.Gaber újabb hetest harcol ki. Sigurmannsson büntetőjét Pallag kirúgja.Gaber tarthatatlan, 6-6. Tokuda lövőkedvét nem kell keresni, azonban most mellé lő.Tokuda lep meg mindenkit az átlövésével, 6-5.Bíró dobja ki a labdát. Sostaric a szélről, Pallag szerencsére csak beleérni tud, 5-5.labdát szerez a Dabas, Kékezovity rohan, 5-4.Maqueda labdát szerez, majd Borsosnak passzol, köszöni szépen, 4-4.Borsos fut keresztbe balátlövőből, bevágja a hosszú alsóba, 3-3. Gaber bepattintja Pallag mellett, 3-4.Borsos átlövésből, Sego véd, majd a Szöllősi kipattanóját. Elveszti a labdát a Szeged, Országh, 2-3. Sigurmannsson-cunder, mellé.Sego véd. Bíró löki meg Maquedát, hetes. Sigurmannsson másodszor, 1-3.Bodó állítja meg Tokudát.Tokuda talpról, 1-1. Gaber harcol ki hétméterest. Sigurmannsson belövi, 1-2.a hazaiak kezdik a találkozót, Kékezovity kintről hozza be a labdát, jöhet a Szeged. Gaber lövi az első gólt beállóból, 0-1.véget ért a felhívás, kezdődhet a mérkőzés!befejeződött a bemutatás, a dabasiak a lentebb említett mozgalmukra hívják fel a figyelmet, a prosztatrák szűrésére.a helyi műsorközéő először a MOL-PICK Szeged játékosait szólítja be a pályára.körülbelül 50 szegedi szurkoló is elkísérte a csapatot Dabasra.a dabasiak majdnem ugyanazzal a kerettel szállnak ma harcba, mint másfél hete Szegeden, azzal a különbséggel, hogy beírtak még plusz két játékost, mivel akkor csak 14 kézilabdázót neveztek. A beálló Nebojsa Simovics és a jobbszélső Ács Tamás az új ember a hazaiaknál.egyelőre 15 főt írt be a Szeged a jegyzőkönyvbe. Nem utazott el Dabasra a csapattal a csapatkapitány Jonas Källman, valamint Bánhidi Bence. Ott van a keretben viszont Sunajko Stefán és Tóth József, az utolsó helyre pedig Alen Blazevic, Pedro Rodríguez és Nagy Martin trió valamelyike kerülhet majd be.megérkeztek a hazaiak után a szegediek is a pályára, akiket nagy taps fogadott. Bubori Kornél erőnléti edző vezetésével már melegít a PICK.a dabasi klub csatlakozott a Munkahely a Családokért Alapítvány mozgalmához, amely a férfiak egészségére hívja fel a figyelmet. A bajuszban érkező szurkolók (nők és gyerekek esetében a műbajuszt viselők) díjtalanul tekinthetik meg a mai meccset.üdvözöljük olvasóinkat a dabasi OBO Arénából. Egy óra múlva itt lép pályára a hazaiak ellen a MOL-PICK Szeged bajnoki mérkőzésen.Nincs megállás. A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata alighogy hazaérkezett Flensburgból csütörtök délután, ma már ismét útra kel. Bár a Bajnokok Ligája küzdelmei véget értek erre az évre, viszont a K&H ligában még öt mérkőzés vár Juan Carlos Pastor vezetőedző együttesére az elkövetkezendő tizenöt napban.Ma 18 órától a Dabas otthonában lépnek pályára Bánhidi Bencéék. Tizenegy napja a Skjern elleni döntetlen (33–33) után 48 órával találkozott egymással az újszegedi sportcsarnokban a MOL-PICK Szeged és a Dabas.Akkor a meglehetősen fáradt hazaiak 17–14-es első félidő után 36–29-re győzték le a lelkesen küzdő vendégeket.A Dabas pihent a szegedi találkozó óta, azonban a Tisza-partiak két rangadót is vívtak azóta. A francia bajnok PSG-t itthon győzték le 33–32-re, míg a német bajnok Flensburg otthonában pontatlan hajrájuk miatt 27–25-ös vereséget szenvedtek a Bajnokok Ligájában.Ma ismét a győzelem a célja a PICK-nek, ezúttal Dabason, az őszi idény huszonkettedik tétmérkőzésén. A magyar bajnokságban tizenegy összecsapást követően egyedül a szegedieknek 100%-os a mérlegük, a Tatabányával szemben ötpontos előnnyel vezetik a tabellát.Az NB I-es szegedi házi góllövőlistát a balszélső Stefán Sigurmannsson 36 találattal vezeti, míg Bodó Richárd és Pedro Rodríguez szorosan követi az izlandi játékost 35-35 góllal.A Dabas az előző idényt a 8. helyen zárta a bajnokságban, most tizenegy mérkőzés után a tabella 10. pozícióját foglalják el két-két győzelemmel és döntetlennel, illetve hét vereséggel. A delmagyar.hu élő, szöveges percről percre tudósítással jelentkezik ma 18 órától a Dabas–MOL-PICK Szeged mérkőzésről.