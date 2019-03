Semmi sem sikerült a Szeged-Grosics Akadémiának

További eredmények: Szentlőrinc–Kecskemét 1–1, Kozármisleny–Dabas 0–0, Dunaújváros–Taksony 1–0, Iváncsa–Szekszárd 3–1.

Labdarúgó NB III, Közép csoport, 19. forduló. Gyula, Grosics Akadémia, 200 néző.Katona Balázs (Szvetnyik, Kovács Z.).Szántai – Achim, Moga, Tóth G., Zabari (Bata, 54.) – Coroian, Pászka, Zvara, Cigan – Máté (Germán, 60.), Andorka.Joao Janeiro.Ordasi – Simita, Horváth G., Balaskó, Kokenszky, Aranyos, Korozmán (Horváth B., 70.), Villányi, Vattai, Kiss D., Lovász.Gálvölgyi István.Kokenszky (90.).Tóth G. (72.), ill. Kokenszky (69.).A 10. percben pedig a sokadik szögletüket rúghatták Mátéék, ám ahogy később, ezekből nem született gól. A Rákosmente azt csinálta, amit ebben a helyzetben lehet: erős és kétvonalas falat állított fel a kapuja elé, ráadásul Ordasi is extra napot fogott ki. És az is az igazsághoz tartozik, hogy a hazai kapusnak, Szántainak is volt bravúrja.A második játékrész ott folytatódott, ahol az első: hazai nyomással, lehetőségekkel és kemény, szoros, eredményes fővárosi védekezéssel. Ment előre a Szeged-GA, de az az apró dolog, amely a gólhoz kellett volna, ezen a napon hiányzott.És ahogy aztán várható volt, egy ellentámadás révén a vendégek elvitték mindhárom pontot Gyuláról. Egy jobb oldali támadás után érkezett a beadás a 90. percben, amelyet Kokenszky a hálóba fejelt, 0–1.– Volt nagyjából húsz gólhelyzetünk és körülbelül ugyanennyi szögletünk, mégsem tudtunk belőlük egyetlenegy gólt sem szerezni. A Rákosmente az életéért küzdött, gratulálok nekik a győzelemhez.