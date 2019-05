Sorsdöntő meccsek várnak a Csongrád megyei csapatokra

Kezdődik a finálé

A MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata a bajnoki aranyért csatázik az NB I-ben. A Naturtex-SZTE-Szedeák férfi kosárlabdázói az NB I A csoportos tagságért küzdenek. A Szegedi Férfi Vízilabdacsapat döntő fontosságú meccseket vív a feljutásért, azért, hogy ismét OB I-es legyen.A Grosics Akadémia NB III-as labdarúgócsapata közel áll ahhoz, hogy az NB II-be kerüljön, bajnok legyen, míg a szintén harmadosztályú SZEOL SC a minél fényesebb érem megszerzésében reménykedhet. Az elkövetkező napokban nem mindennapi izgalmak várnak a sportbarátokra, a fent említett klubok sorsdöntő meccseket játszanak.Kezdjük a megye legnépszerűbb csapatával, a MOL- PICK Szegeddel. A háromszoros magyar bajnok veretlenül végzett az élen az NB I-ben, a klub történetének legeredményesebb alapszakaszbeli eredményét érte el. Az idei bajnoki fináléban ismét a két ősi rivális, a Szeged és a Veszprém csatázik az aranyéremért. Oda-visszavágós rendszerben zajlik a döntő, az első meccset május 23-án (csütörtök) rendezik Veszprémben, a visszavágót május 26-án Szegeden.A tét az NB I A csoportos tagság a Naturtex-SZTE- Szedeák férfi kosarasai számára. A TF Budapest ellen két győzelemig tart a csata. Az első meccset szombaton 18 órakor az újszegedi sportcsarnokban rendezik, a második jövő szerdán lesz a fővárosban, ha szükséges, akkor jövő szombaton lesz Szegeden a harmadik.A klub ingyenessé tette a létfontosságú meccseket, iskolákat hívott meg a TF elleni találkozóra. Mindenképpen kiélezett csata várható, így a szurkolókra nagy szükség lesz.Feljutás közelében áll az OB I/B-ben szereplő Szegedi Férfi Vízilabdacsapat. Szombaton 17 órakor a nyitottújszegedi sportuszodában a Nagykanizsa együttesét fogadják.Ha nyer a Csányi László által irányított együttes, akkor hatalmas lépést tesz azért, hogy a következő szezont a legjobbak között, az OB I-ben kezdje. Ezt a meccset is ingyen nézhetik meg a szurkolók, a csapat már napok óta népszerűsíti közösségi felületein a rangadót.Ötpontos előny- nyel, 59 ponttal vezeti a labdarúgó NB III Közép csoportját a Szeged- Grosics Akadémia. Három forduló van hátra a bajnokságból, a kék-feketék egy karnyújtásnyira állnak attól, hogy az ősztől az NB II-ben szerepeljenek.Vasárnap az Iváncsát fogadják Gyulán, majd a jövő héten jön a szegedi derbi a SZEOL SC ellen. A Grosics az utolsó fordulóban a Honvéd II-t fogadja. Ha három meccsen kétszer nyer, akkor biztos első, de mivel a riválisokra, így a második helyen álló Szentlőrincre is komoly meccsek várnak, így nem elképzelhetetlen, hogy kevesebb is elég lesz az aranyéremhez.A szintén NB III-as SZEOL SC még nem tett le arról, hogy bajnok legyen, igaz, ehhez több meccsnek is kedvezően kellene alakulnia. Az biztos, hogy a szegedi kék-feketék már érmesek. Vasárnap Dunaújvárosban szerepelnek, majd következik a Grosics elleni rangadó.Siha Zsolt tanítványai Iváncsán zárnak – érdekesség, hogy az első három helyen álló csapat az utolsó három fordulóban a Fejér megyei együttessel, az Iváncsával mérkőzik –, és abban reménykednek, hogy a jelenlegi harmadik helyről (54 pontjuk van, csakúgy, mint a Szentlőrincnek) előrébb tudnak lépni.Öt csapat, amelyre komoly kihívás vár. Egy biztos, hogy nem mindennapi izgalmak várhatóak minden fronton, bízva mindenki jó szereplésében.