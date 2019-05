Szegediekkel pontszerzők az evezős nyolcasok

Ötödik a fiú nyolcas. Dani Zsolt edző (melegítőben) vezetésével remek eredményt értek el a szegedi fiatalok is. Fotó: NKM Szeged

Az eseményen először a lányok álltak rajthoz. A magyar szövetség női programjának részeként beindított ifjúsági csapat feladata a nemzetközi versenytapasztalatok gyűjtése volt a corgenói Jeunesse-kupa előtt, ahol négypárban is versenyeznek majd. Az egységben Daka Zsófia személyében az NKM Szeged evezőse is helyet kapott, amely végül pontszerző helyen, a hatodik pozícióban zárta a viadalt.A fiúknál a már három éve folyó munka egyre nagyobb elvárások elé állítja a mindenkori legénységet. Ennek megfelelően izgalmas versenyt produkáltak, de erre szükség is volt, mert a tokiói vb előtt csak itt és a szlovéniai Bledben lehet megméretni. A nyolcas – szegedi tagok: Király Anna kormányos, Szabó Gábor, Király Miklós és Rakonczai Péter, Dani Zsolt edző – végül az ötödik helyen fejezte be a viadalt.