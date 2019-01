Tekemaraton 10 napban: ma megkezdődik a 17. BB Mentor-kupa nemzetközi egyéni verseny

A szegedi Kiss Norbertnek is szurkolhatnak a teke szerelmesei. Fotó: Kuklis István

Tizenhat elsőség



Az eddigi 16 verseny egyik legjobbja a vajdasági Zavarkó Vilmos: a tizenháromszoros felnőtt világbajnok eddig négyszer (2009, 2010, 2013, 2018) győzött – ő most a címvédő. Ugyancsak négyszer nyert a Szegedi TE hatszoros felnőtt világbajnoka, Kiss Norbert (2008, 2012, 2014, 2016), háromszor a Szegedi TE szerb klasszisa, Jovan Csalics (2002, 2004, 2011), míg egyszer-egyszer Fekete László (Ferroép-Szeged, 2003), Nemes Attila (Zalaegerszeg, 2006), Kovács Gábor (Ferroép-Szeged, 2007), Bárány Csongor (KK Beograd, 2017) és Kiss Tamás (KK Neumarkt, 2015).

A torna történetében ez lesz a második olyan kiírás, amelyben tíznaposra nyúlik a viadal. A bővítés tavaly érthető volt, hiszen jócskán kétszáz feletti nevezés érkezett – és a szervezők most is hasonló számmal dolgozhattak, amikor fogadták a jelentkezéseket és összeállították a programot.Az esemény alaposan megmozgatja az országot, hiszen érkeznek tekések Budapest mellett Uraiújfaluból, Nyer- gesújfaluból, Répcelakról, Egerből, Nyíregyházáról, Kazincbarcikáról, Dorogról, Szolnokról, Győrből, Oroszlányból, de jön versenyző Szerbia több településéről (Újvidékről, Szabadkáról, Belgrádból, Törökbecséről, Antalfalváról), a szlovák élcsapatok közül az Intre Bratislava és a Podbre- zova szintén részt vesz az eseményen.A tíznapos program ma 12 órakor indul, holnap déltől pedig máris érdekes programnak ígérkezik az a háromcsapatos torna, amelyen a Szegedi TE, az Inter Bratislava és a Partizan Beograd méri össze az erejét. A vasárnapi nagyüzem után a jövő hét elején elsősorban a kora esti órákban lesznek versenyek, majd jövő szombaton kiderül, ki kerül a legjobb tizenhat közé – ekkor is lesz egy torna a Szegedi TE, a válogatott és a Podbrezova részvételével. Az események január 13-án csúcsosodnak ki: ekkor rendezik az egész eseménynek otthont adó újszegedi teke- és bowlingcentrumban a 16-os döntőt egyenes kieséses rendszerben.A végső győztest a jövő vasárnap 14.30-kor kezdődő döntő után hirdetik ki. Az esemény újdonsága, hogy első alkalommal a szeniorok és az utánpótlás-versenyzők mező- nyében is lesz külön eredményhirdetés.Induljon tehát a tíznapos 17. BB Mentor-kupa tekemaraton azzal a mondattal, amely a sportágban igen gyakori a kényszerű játékmegállások után: szabad a pálya!