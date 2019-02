Többek között atlétikában, cselgáncsban és a gyorskoriban is remekeltek a megyei utánpótlás-csapataink

Losonczi Blanka magyar bajnok lett.

Három szegedi győzelem Szolnokon.

A hétvégén Budapesten rendezték meg az országos atlétikai téli utánpótlás dobóbajnokságot. Az SZVSE sportolói remekeltek az eseményen. Ifjúsági korosztályban két bajnoki arany is született súlylökésben. Losonczi Blanka 13,93 méterrel, Gábor Tamás 16,50 méteres egyéni csúccsal nem talált legyőzőre. A Vasutas-fiatalok diszkoszvetésben is igen jól teljesítettek. Itt 2 ezüst- és 2 bronzérem volt a mérleg.Ifjúsági lányoknál Losonczi Blanka 38,51 méterrel 2., Péter-Szabó Sára 34.42 méteres egyéni csúccsal lett harmadik. A fiúknál mindkettő érmes atléta egyéni csúcsot dobott. Gábor Tamás 50,98 m-rel a 2. helyen, Gábor Levente 45,47 m-rel a 3. helyen végzett.Az ob további eredményei: Gábor Tamás, kalapácsvetés: 5. Wagner Kíra, gerelyhajítás: 6. Gábor Levente, súlylökés: 6. Berkes Adrián, diszkoszvetés: 6. Wagner Kíra, súlylökés: 7. Losonczi Csongor, kalapácsvetés: 7. Péter-Szabó Sára, súlylökés: 8. Berkes Adrián, súlylökés: 8. Losonczi Csongor, diszkoszvetés: 8. Wagner Kíra, diszkoszvetés: 9. Losonczi Csongor, súlylökés: 13. A versenyzők edzője: Eperjesi László.A Csongrád megyei klubok több versenyen is szerepeltek, amelyek közül kiemelkedett a siklósi ifjúsági országos bajnokság.Ifjúsági országos bajnokság, Siklós, a Szegedi Judo SE eredményei, első: Sándor Péter (73 kg), harmadik: Szecsei Viktor (73 kg). Edző: Kovács Szabolcs.A Szatymazi SE cselgáncsozóinak eredményei, ifjúsági országos bajnokság, Siklós, első: Sipos Dorina (63 kg), második: Tompa Márton (+90 kg), harmadik: Ménesi Gergő (81 kg), ötödikek: Zádori Panna (40 kg), Ménesi Bea (+70 kg). Turnir Grada diák A, serdülő Rume (Szerbia), első: Rafael Ábrahám (38 kg, diák A), harmadikok: Kónya Ádám (38 kg, serdülő), Kőhegyi Fanni (57 kg, serdülő).A Domaszéki Judo ISE versenyzőinek eredményei, harmadik: Nagy Bence (50 kg), hetedik: Balogh Kolos (50 kg).A február elején megrendezett utánpótlás országos bajnokságot követően is folytatódott a munka a Szegedi Korcsolyázó Egyesület sportolói számára. A hónap utolsó hétvégéjén Jászberényben vettek részt az Alpe-Adria Trophy – 3. Jász-kupán. Hét versenyzővel, Junior F, E és D korcsoportban álltak rajthoz. A versenyzők nagyszerűen teljesítettek, két egyéni összetett ezüstérem született Tóth Anna Rebeka és Kormányos Nina révén, valamint tíz alkalommal futották meg különböző távokon egyéni legjobb idejüket.Sokat nem pihennek a gyerekek, ugyanis hétvégén a hazai rendezésű Tisza-kupa nemzetközi rövidpályás gyorskorcsolya versenyen állnak rajthoz a Szegedi Műjégpályán.Egyéni összetett eredmények, junior F fiú: Árendás Mihály 4. Junior E lány: Tóth Anna Rebeka 2. Junior E fiú: Paulik Marcell 7. Junior D lány: Kormányos Nina 2. Junior D fiú: Kalmár Botond 11. Vágfalvi Máté 13. Nagy Imre Ákos 18. Váltó, C-D korcsoport, fiúk: 4. SZKE (Vágfalvi Máté, Kalmár Botond, Nagy Imre Ákos).Egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet szereztek az NKM Szeged VE versenyzői a Győrben rendezett 29. ergométeres országos bajnokságon. Kellemes meglepetésre a női tanuló III. korosztályban a kenus Kiss Ágnes húzott a legjobban, így megnyerte a versenyt. Az ifjúságiak mezőnyében Daka Zsófia és a kétszeres orv-győztes Szabó Gábor is ezüstérmes lett, míg a szintén kenus Csorba Zsófia a harmadik helyen végzett a női serdülő II-ben.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű–MAC Budapest B 5–7 (3–1, 2–4, 0–2)U16-os bajnokság, B osztály, középszakasz, III. csoport, 9. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Hüvös Gábor Bendegúz – Pallós Bertalan, Videnovic Stefan, Kostic Luka (1), Sánta William 1 (1), Sári Krisztián 1 (1). Csere: Curcic Milan (kapus) – Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás, Faragó Marcell 1, Peceric Petar 1 (1), Vadkerti Zalán 1 (1) – Csányi Bence, Szőke Gergő, Vörös Henrik Zsigmond. Edző: Csiki Csaba.Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 5–6 (1–0, 2–1, 2–4, 0–1) – hosszabbítás utánU16-os bajnokság, B osztály, középszakasz, III. csoport, 10. forduló.Goodwill Pharma Szegedi Vízmű: Curcic Milan (82%) – Kostic Luka, Pallós Bertalan (2), Ferró Norbert 2, Sánta William 3 (1), Sári Krisztián (3). Csere: Hüvös Gábor Bendegúz (73%) – Kis Matej, Wenner Miklós Barnabás, Faragó Marcell, Peceric Petar (1), Vadkerti Zalán 1 – Markulik Kende, Durica Luka, Csányi Bence.Edző: Csiki Csaba.Női ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 16. forduló:MTK-Budapest (7.)–PC TRADE Szeged (12.) 24–26 (14–14)PC Trade Szeged: Gyovai S., Csanádi N. (kapus), Kovács Sz. 10/4, Farkasinszki D. 1, Molnár K., Szöllősi Zs., Baranyi L. 4, Zsemberi Z. 2, Csécsei N. 2, Lukács B., Kertész K., Csáki F. 1, Bali R. 1, Lantos Sz. 2, Tóth S. 3. Edző: Zsadányi Sándor.Férfi ifjúsági I. osztály, Keleti csoport, 16. forduló:DVTK-Eger (7.)–PICK Szeged (2.) 29–35 (13–16)PICK Szeged: Marczika – Kurai 2, Oltványi 2, Bajusz B. 1, Csíki R. 7, Tőkés 5, Lőrincz 3. Csere: L. Krivokapics (kapus), Józsa, Csiki Cs. 1, Nagy B. 5, Balán 7/3, Szabó B. 2. Edző: Velky Péter.Női ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 13. forduló:Kézilabda Szeged SE (8.)–Hódmezővásárhelyi LKC (6.) 29–28 (12–15)KSZSE: JAKAB (kapus), BALOGH 11 (1), Kovács 1, BESENYI 7 (1), Bognár, KIRÁLY 4, FEHÉR 1, JAKABOVITS 3, CZIFRA 2, Koczkás, Janowszky, Limpek, Prágai, Perényi. Edzők: Farkas Kitty, Komáromi Endre.HLKC: Áncsán – Kovács 6, Klemm 8, Blaskovics 3, Földesi, Ötvös 4, Kandó 1. Csere: Prikler, Petróczi 1, Vörös 5, Pataki, Tarján, Bugnó. Edző: Dankó Ervin.Férfi ifjúsági II. osztály, Keleti csoport, 13. forduló:Vecsés (11.)–PICK Szeged II. (8.) 22–36 (16–22)A szegedi gólszerzők: Serfőző K. 10, Szőke L. 7, Kocsik D. 4, Tusjak M. 3, Mokcsay D. 3, Juhász A. 2, Tóth Á. 2, Szabó B. 2, Juhász K. 2, Tóth-Molnár G.Női ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 13. forduló:PC Trade Szeged KKSE (5.)–Újkígyós (8.) 41–29 (17–14)PC Trade Szeged: Budai B., Jován É. (kapusok), Vörös V. 11, Gordos Á. 3/2, Kárász Sz. 1/1, Bondár Zs. 1, Rácz P. 9/1, Tóth A. 5, Prezenczki N. 2, Kádár H. 4, Finsztál J. 3/2, Farkas A. 2. Edző: Baunok Bernadett.Mezőtúr (9.)–Makói KC (10.) 23–23 (10–12)Makói KC: Stefanik, Leczki, Pál (kapusok), Bozsó Á. 1, Czirok M., Dénes Dom. 3, Dénes Dor. 8, Halasi A. 1, Hadobás R. 4, Kakuszi K., Rácz V. 2, Szűcs B. 4.Edző: Balázs Erika.Női ifjúsági III. osztály, Közép-Dél, 10. forduló:Csongrádi Tigrisek (5.)–Levendula Hotel FKSE-Algyő (6.) 22–19 (12–8)A Csongrádi Tigrisek gólszerzői: Urbaniczki B. 8, Gácsi-Kiss G. 6, Hering A. 3, Bíró C., Sánta R., Farkas A., Csernák E., Barna M.A Levendula Hotel FKSE-Algyő gólszerzői: Igaz N. 5, Mircse G. 4, Dudás D. 4, Fejes M. 3, Túri A. 2, Mazurák I.Férfi ifjúsági III. osztály, Délkeleti csoport, 13. forduló:ContiTech Makói KC (4.)–Kondoros (11.) 40–34 (18–14)A makói gólszerzők: Lajtár K. 14, Sándor R. 9, Varga R. 8, Pusztai D. 5, Petrovánszki Á. 2, Magyar G., Gules M.FKSE-Algyő (1.)–Békéscsabai BDSK (3.) 35–33 (18–15)FKSE: Boróczky – Kremer 4, Mészáros 3, Bajusz 4, Tóth 2, Vass 15/7, Csóti 5. Csere: Széll (kapus) Szilasi 1, Szélpál 1, Míg, Hódi, Kiss, Kovács, Pintér, Kardos.Edző: Prislinger Tibor.Nemzeti fiú serdülő bajnokság, főtábla, III. fordulóSzedeák/A–Óbudai Kaszások Akadémia 95–73 (21–16, 28–28, 15–17, 31–12)Szedeák: Tóth Z. 17/3, Káposzta Sz. 17, Kaszai Z. 16/3, Szabó G. 10, Strifler T. 10, Waldhauser M. 8, Fébert R. 7, Pálfi E. 4, Balogh N. B. 2, Varga Á. 2, Németh G. 2, Edző: Antal András.Férfi U20-as NB I B, Zöld csoport, 20. forduló:Újpest (5.)–Vásárhelyi Kosársuli (4.) 83–93 (24–27, 13–25, 21–20, 25–21)A vásárhelyi pontszerzők: Béres 32/12, Czégel 4, Bálint 22, Börcsök 8, Drávai 14/12, Bodócsi 4, Nánási 7/3, Erdélyi 2.A Szegedi RSE női ifjúsági csapata hazai pályán kezdte meg első tornáját az OIB elődöntő-helyosztójában. A lányok első mérkőzése csak a jegyzőkönyvben okozhatott nehézséget, mivel az ÉDRA-TAC csapata nem utazott el a tornára, így a résztvevők automatikusan 3:0-s győzelmeket szereztek a tatai gárda ellen. A C4 csoport 2. tornáját várhatóan a március 23–24-i hétvégén rendezik Kaposváron.Torma Ágnes U19, leány OIB, I. osztály, C4 csoport: ÉDRA-TAC–Szegedi RSE 0:3, Szegedi RSE–Haladás VSE/SI 3:1 (18, –18, 18, 9). 1. MCM-Diamant Kaposvári Röplabda Akadémia–Szegedi RSE 3:0 (15, 20, 21).A Szegedi RSE kerete: Fürdök Lilla, Németh Hanna, Rácz Tamara, Köteles Laura, Hűse Zsófia, Szatmári Júlia, Ádám Anna, Hámori Janka, Császár Nikolett, Nagy Nelli, Kertai Júlia, Nagy Karola, Farkas Antónia, Sarusi-Kis Lídia. Vezetőedző: Tátrai Sándor, másodedző: Bondor Tamás.Férfi ifjúsági szuperliga, rájátszás az 1–6. helyért, 5. forduló:Szegedi TE (1.)–Zalaegerszeg (3.) 4:0 (1218:1128).A párok: Ernyesi N.–Gombos G. 1:0 (4:0, 605:556), Karsai D.–Oswald D. 1:0 (2:2, 613:572).Benu fiú gyermek országos bajnokság, 15. forduló:Mercedes-SZVPS (11.)–UVSE (2.) 6–15 (1–4, 4–3, 0–4, 1–4)A szegedi gólszerzők: Leinweber 2, Meleg 2, Szabó, Pörge.Legrand Szentes (12.)–Szolnok (7.) 5–10 (1–2, 0–4, 1–2, 3–2)A szentesi gólszerzők: Báthory, Busi, Félegyházi, Kürti-Szabó, Tóth.Benu fiú serdülő országos bajnokság, 15. forduló:Rossmann-SZVPS (10.)–UVSE (4.) 6–10 (0–5, 3–2, 2–2, 1–1)A szegedi gólszerzők: Antal 4, Szporny 2.Legrand Szentes (6.)–Szolnok (3.) 7–12 (3–3, 4–4, 0–3, 0–2)A szentesi gólszerzők: Barna 3, Mácsai 2, Kasza, Kürti-Szabó.Benu fiú ifjúsági országos bajnokság, 15. forduló:Tiszavirág-SZVPS (13.)–UVSE (1.) 1–26 (0–5, 0–5, 1–8, 0–8)A szegedi gólszerző: Börcsök.Legrand Szentes (10.)–Szolnok (11.) 16–10 (3–4, 5–3, 4–2, 4–1)A szentesi gólszerzők: Bozó 7, Tóth 4, Katona 2, Barna 2, Gut.Benu leány gyermek országos bajnokság, 14. forduló:ZF-Eger (11.)–Szegedi Női Vízilabda Egyesület (8.) 11–19 (3–4, 2–4, 3–6, 3–5)A szegedi gólszerzők: Hasznos 6, Katona 5, Körffy 2, Varga 2, Farkas, Kispál, Báló, Lovász.Benu leány serdülő országos bajnokság, 14. forduló:ZF-Eger (6.)–Szegedi Női Vízilabda Egyesület (11.) 24–5 (7–0, 7–2, 6–3, 4-0)A szegedi gólszerzők: Ladócki 2, Katona, Körffy, Báló.Benu leány ifjúsági országos bajnokság, 14. forduló:ZF Eger (4.)–Szegedi Női Vízilabda Egyesület (11.) 14-9 (5–3, 3–1, 2–2, 4–3)A szegedi gólszerzők: Botka 4, Tóth 2, Ladócki 2, Zánthó.Vidék III., fiúk, Szolnok:SZVPS–Szentes 16–10A szegedi gólszerzők: Molnár 11, Darvasi, Dudás, Mádai, Mucsi, Szabó.SZVPS–Nagyvárad 1–7Gólszerző: Molnár.SZVPS–Eger 8–7Gólszerzők: Molnár 4, Mikházi, Dudás, Szabó, Tremmel.SZVPS–Debrecen 11–7Gólszerzők: Szabó 5, Darvasi 2, Mikházi, Tatár, Tremmel, Molnár.