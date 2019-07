Tovább gyakoroltak a megyei csapatok: a Csongrád 2 nap alatt két meccset is játszott

Hamarosan itt az új szezon, amit az is jelez, hogy a hétvégén is folytatódott a megyei labdarúgó csapatok felkészülése. A Csongrád két nap alatt kétszer is gyakorolt, előbb pénteken legyőzték a Tömörkényt, majd szombaton egy U19-esekből és a megyei IV. osztályú csapat tagjaiból álló vegyes együttes játszott a Székkutassal.

Ezúttal is nyert a Bordány. FOTÓ: FOLIAPLAST-BORDÁNY SK Eredmények: Csongrád-Tömörkény 6-0, gólszerzők: Orovecz (2), Borda (2), Papp Á., Kordás. Bácsalmás-Algyő 3-1 (0-1), algyői gól: Hatvani I. Csongrád II.-Székkutas 1-4, gsz.: Farkas, ill. Kovács (2), Bujáki, Szabó. Kiskundorozsma-Bordány 0-3 (0-3), gsz.: Mihalkó M., Fátyol Sz., Visnyei D. Szarvas-Hódmezővásárhely 2-2 (1-0), vásárhelyi gól: Szabó M., Darida. SZVSE-Orosházi MTK-ULE 6-0 (1-0), gsz.: Beretka (2), Pócs T., Vitos, Végh, Kovács. Kiskunfélegyháza-Szentes 5-3, szentesi gól: Kovács N., Lekrinszki, Bertók G. Makó II.-UTC 3-1. Többen is megyén kívüli ellenféllel szemben játszottak, de sikerrel csak a SZVSE járt: a Vasutasok a végére kiütötték a Békés megyei I. osztályú Orosházát. A Hódmezővásárhely Szarvason játszott döntetlent, az Algyő és a Szentes is Bács megyében szenvedett vereséget, igaz, a Kurca-partiak a szomszédos megyei I. osztály legutóbbi bajnokával, a Kiskunfélegyházával játszottak. A Bordány magabiztosan győzött Kiskundorozsmán, míg az UTC alulmaradt a megyei II. osztályú Makó otthonában. A Tiszasziget viszont meccs nélkül maradt, miután a Soltvadkert lemondta a szombatra tervezett felkészülési mérkőzést.