Végre verseny Szolnokon: megtörik a kajakosok, kenusok a monoton felkészülést a rangsorolón

Rangsorolón indul. Az NKM Szeged négyszeres világbajnoka, Kárász Anna is ott lesz Szolnokon.

Fotó: Karnok Csaba

Az edzések után végre verseny! A magyar kajakos, kenus sportolók egy kicsit fellélegezhetnek, hiszen a monoton, saját csapaton belüli rivalizálást felváltja legalább két napra a másokkal való összehasonlítgatás időszaka, jön az idény első hivatalos viadala, a szolnoki tájékoztató, rangsoroló.És még ha tét nélküli is az esemény, akkor sem lehet legyinteni, és így elintézni majd az eredményeket, a helyezéseket. A mezőny nagy része munkából érkezik, most még nem a topforma elérése a lényeges, de azért mindenki képet kaphat a formájáról, a következő időszak leendő feladatairól.Így vannak ezzel az NKM Szeged versenyzői is, például Nádas Bence, aki a klub internetes oldalán a következőket nyilatkozta: – Hétfőn és kedden is irgalmatlanul nehéz edzésünk volt, és erre még rátett egy lapáttal a pocsék időjárás. Tegnap megint két kemény edzésünk volt, így csak ma utazunk el Szolnokra. A formát az első válogatóra időzítjük, de így is jó lesz újra élesben evezni, egy picit felfrissítjük a versenyemlékeket. Például azt, hogyan időzítsük a bemelegítést vagy hogyan reagál a rajtgép, milyen a ritmusa egy versenyhétvégének. Egyesben az új hajómmal indulok a rangsorolón, párosban pedig ismét összeülünk Tótka Sándorral. Most mindenki az egyesre fókuszál, ott kell nagyon gyorsnak lenni. Edzőnk, Hüvös Viktor ezért is döntött úgy, hogy a hétvégén együtt induljunk.Rajtuk kívül még érdekes páros lehet a szintén szegedi Birkás Balázs és Kuli István egysége is. Az 500 méteren érdekelt négyesbe nagyrészt a 400 méter egyes és 500 méter pároson keresztül vezet az út a válogatókon, a rangsorolón azonban csak 200 méter egyest rendeznek, el is indulnak itt az olimpiai csapathajóba vágyó versenyzők. Ott lesz a rajtnál többek között Tótka, Nádas, Dudás Miklós, Kuli, Balaska Márk és Birkás is. Férfi kenu egyesben is nagy csata várható, itt az egyik legnépesebb a mezőny, a teljesség igénye nélkül: ott lesz a szegedi Bodonyi András és Kiss Tamás, valamint Hajdu Jonatán, Kiss Balázs, Fekete Ádám, Korisánszky Dávid és Mike Róbert is.A nőknél a legnagyobb hiányzó Kozák Danuta és Szabó Gabriella lesz, de az ötszörös és a háromszoros olimpiai bajnok távollétében is olimpiai és világbajnokok sora áll rajthoz szombaton és vasárnap. Az egyik legfontosabb számban, 500 méteren egyesben így is pazar mezőny várható: az NKM Szegedből Kárász Anna (aki tesztelte már a párost is Kozákkal), Csipes Tamara, Fazekas-Zur Krisztina, Medveczky Erika, Bodonyi Dóra és Lucz Dóra is indul.A női kenusoknál a fiatal szegedi Molnár Csenge, Nagy Bianka kettős is felmérheti, hogy hol tart az olimpiai számban, 500 méteren a világ élvonalába tartozó Balla Virág, Devecseriné Takács Kincső egységgel szemben.